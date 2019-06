Sú mladí, úspešní a hendikepovaní. Ako športovci búrajú mýty

Pohyb im výrazne zlepšil život. Pomôcť môžete aj vy.

24. jún 2019

Športovanie nie je pre hendikepované deti len obyčajným „zabíjaním dlhých dní“. Zlepšuje sa ich zdravie, majú lepšiu koordináciu a zvyšuje sa ich sebavedomie.

Všetko sa to začalo odhodlaním mamičky urobiť pre svojho syna s Downovým syndrómom niečo viac. Erika Bočeková začala trénovať svojho syna v plávaní. Neskôr sa pridali ďalší a po deviatich rokoch jej tím dosahuje úspechy na Slovensku aj v zahraničí.

OZ Usmej sa na mňa dnes poskytuje priestor na šport pre znevýhodnené det. Oproti zdravým kamarátom nemajú také možnosti športovania. Potrebujú špeciálny prístup, na čo v bežných športových oddieloch nie je väčšinou čas. Preto sedia a priberajú, čo neprospieva ich zdravotnému stavu, ani sebavedomiu. Okrem plávania majú hendikepované deti možnosť lyžovať, hrať bowling, či dokonca robiť taekwondo.

A ako na aktivity svojich detí reagujú rodiny? Za všetko hovorí výrok mamy Katky Kostelníkovej.

„Myslím, že nie len ten, kto má hendikepované dieťa, vie pochopiť aké úžasné je, keď ich dieťa samo a rado niekam ide a vracia sa s rozžiarenými očami, hodiny hovorí o tom, čo všetko nové znovu vie a ako dobre sa cíti.“

Príbehy športovkýň, ktorým OZ Usmej sa na mňa výrazne skvalitnili život

Lenka Láslofyová – Plávajúca herečka

Lenka Láslofyová (zdroj: OZ Usmej sa na )

Lenka je mimoriadne húževnatou plavkyňou. Je jedna z najstarších členiek plaveckého oddielu, plávaniu sa venuje už 7 rokov. Za ten čas sa vypracovala na jednu z najlepších plavkýň vo svojej kategórii a získala už niekoľko titulov majsterky Slovenska. Ako jedna mála žien na Slovensku dokáže zaplávať polohové preteky. Popri plávaní sa venuje bežeckému lyžovaniu, podarilo sa jej získať pódiové umiestnenie na národných hrách. Okrem športu sa venuje herectvu v sociálnom divadle Hopi Hope a má za sebou už aj účinkovanie vo filme.

Katka Kostelníková – Vie, že je iná, no nie keď robí taekwondo

Katka Kostelníková (zdroj: OZ Usmej sa na mňa)

Už odmalička ju rovesníci vytláčali z kolektívu, pretože bola iná. Nepatrila ani do špeciálnej, ani do riadnej školy. Postupne sa uzavrela do seba a komunikovala len s najbližšími. Na svojom prvom tábore Usmej sa na mňa bola nesmelá a uplakaná. Katka je manuálne veľmi zdatná, preto sa rýchlo stala vedúcou tvorivých dielní, čo pomohlo zvýšiť jej sebavedomie. Ozajstný obrat však nastal, keď začala chodiť na tréningy taekwonda. Ako sama hovorí, vďaka športu si našla nových kamarátov: „Celý život viem že som iná, ale v partii tejkvonďákov sa tak necítim. Som jedna z nich sme partia kamarátov." Zo zachmúreného dievčaťa sa tak stala sebavedomá mladá žena.

Monika Zuzana Ruščáková – Nepočujúca moderátorka

Monika Zuzana Ruščáková (zdroj: OZ Usmej sa na mňa)

Monika je skvelým príkladom príslovia: Kde je vôľa, tam je cesta. Pre svoju nedoslýchavosť prežívala v škole ťažké chvíle. Vďaka načúvacím aparátom a trpezlivým učiteľom však môže chodiť do školy so zdravými deťmi. So skvelým prospechom sa teraz 18-ročná gymnazistka chystá pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Monika vždy inklinovala k ázijskej kultúre a ťahalo ju to aj k bojovým umeniam. Pre svoj hendikep sa však bála prihlásiť do športového oddielu. Svoj strach však prekonala a dnes je majiteľkou žltého opaska. Monika má za sebou aj prvé moderovanie benefičného koncertu OZ Usmej sa na mňa. Prekonávať strach jej podľa vlastných slov pomáha práve šport: „ V súčasnosti mi veľmi pomáha v osobnostnom raste a pri pestovaní sebadisciplíny, sebadôvery a dobrej pohody členstvo v oddiele taekwondo,“ dodáva Monika.

Po náročných tréningoch prišli prvé úspechy

Tréningy športovcov v OZ Usmej sa na mňa vedú dobrovoľníci.

,,Nemal som žiadnu skúsenosť s hendikepovanými ľuďmi, no hneď po prvom tréningu som vedel, že to pôjde,“ hovorí tréner Pavel Ižárik. Tréningy sú kontinuálne počas celej sezóny a musia byť na mieru prispôsobené pre každého športovca, aby sa neprimeranou záťažou nedocielil opačný efekt. Pre hendikepované deti je pri tréningoch prvoradá zábava a hravosť.

Športové oddiely majú za sebou veľa úspechov: 6 madailí z Európskeho šampionátu plavcov s Downovým syndrómom, jedna zlatá a dve bronzové medaile zo Špeciálnych olympiád v zjazdovom lyžovaní, či niekoľkokrát prvé miesto v majstrovstvách v plávaní.

Oddiel taekwonda (zdroj: OZ Usmej sa na mňa)

