Prípad zavlečenia Kováča ml. posúdi Luxemburg

Vo veci ide podľa súdu aj o zakýkací rozkaz.

24. jún 2019 o 11:35 Peter Kováč

BRATISLAVA. Súd s Ivanom Lexom a ďalšími obžalovanými zo zavlečenia Michala Kováča ml. sa na Slovensku zatiaľ ani nezačne. Ešte pred jeho otvorením totiž celú vec posúdi Luxemburg.

Súd totiž vyhovel návrhu Lexových právnikov, aby sa celé konanie prerušilo.

"Trojčlenný senát Okresného súdu Bratislava III rozhodol dňa 21. júna 2019 tak (...), že trestné konanie prerušuje a predloží Súdnemu Dvoru Európskej únie na rozhodnutie prejudiciálne otázky," povedal hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

O tom, že spor by sa mohol dostať do Luxemburgu, sa špekulovalo už vopred. Súdný dvor EÚ by mohol dať k veci takzvané výkladové stanoviská, teda akési inštrukcie, či je možné nejako postupovať a ako. Povedať by mohol napríklad aj to, že keďže ide o skutky, ktoré boli v minulosti na Slovensko amnestované, nemožno za tieto skutky už nikoho stíhať.

Sudcovia bratislavského okresného súdu Luxemburg pritom požiadali o rozhodnutie o predbežnej otázke v takzvanom naliehavom konaní, keďže sa jedná o vec súvisiacu so zatýkacím rozkazom.

Či sa tento rozkaz týka priamo bývalého šéfa SIS Lexu, súd nepovedal.

Spis, ktorý má približne 20-tisíc strán, najskôr asi pol roka študoval predseda senátu Okresného súdu Bratislava III Karol Posluch a dosiaľ sa čakalo na zvyšných dvoch členov senátu.

Ide o sudcov z ľudu, teda prísediacich, ktorí nie sú profesionálnymi sudcami. Musel ich preveriť Národný bezpečnostný úrad a potom dostali čas na štúdium spisu.

V prípade je celkovo trinásť obžalovaných.

O možnosti obrátiť sa na Luxemburg hovoril predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner ešte pred dvoma rokmi.

"Z morálneho hľadiska je v poriadku, aby každý, kto spáchal nejaký trestný čin, bol potrestaný. Otázka je, ako bola nastavená legislatíva v čase, keď boli vydané amnestie. A vtedy boli nezrušiteľné," povedal Lindtner v rozhovore pre SME.

"Teraz sa však novelizovala ústava. Aj verejnosť, ktorá vníma celú situáciu euforicky, treba pripraviť na to, že týmto nie je všetko vyriešené. Musíme rešpektovať aj normy a smernice Európskej únie,“ dodal predseda súdu.