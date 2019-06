Poukazy len na šport? Štát zaťaží zamestnávateľov aj rodičov, varuje opozícia

Návrh SNS na športové poukazy sa nepozdáva opozícii.

24. jún 2019 o 15:21 SITA

BRATISLAVA. Dobrovoľné príspevky zamestnávateľov na podporu športu zamestnancov detí by nemali byť kľúčovým opatrením na zlepšenie situácie v oblasti športu.

V pléne NR SR počas diskusie o návrhu novely Zákonníka práce to uviedol opozičný poslanec za hnutie OĽaNO Eduard Heger.

Na úkor finančných prémií

Podľa neho návrh z dielne Slovenskej národnej strany (SNS) je "jedným z opatrení, ktoré chce siahnuť do vreciek ľudí a zamestnávateľov".

Výška príspevku má byť limitovaná na 55 percent oprávnených výdavkov zamestnanca, najviac však v sume 275 eur za rok.

"Najväčším podielom to zaplatí zamestnanec a zamestnávateľ. Športový poukaz, rekreačný poukaz, kde to bude zamestnávateľ vedieť dorovnávať?" pýtal sa Heger s tým, že tieto poukazy na konkrétne účely môžu byť napríklad na úkor finančných prémií, ktoré by inak zamestnanec mohol dostať.

"Je nedostatok športovísk, chýba vybavenie v školských telocvičniach. Telocvikári vidia talent dieťaťa ako prví. Keď chceme rozvíjať talent detí, tak práve tam vidím priestor omnoho viacej," zdôraznil a dodal, že návrh so sebou bude prinášať aj ďalšiu byrokraciu pre zamestnávateľa.

Prečo len šport?

Poslankyňa Jana Kiššová (SaS) nemá nič proti športu, avšak ju vyrušuje, že návrhy SNS systematicky vymieňajú odmenu za prácu peniazmi za naturálie.

"Prečo len šport, prečo nie aj keramické krúžky?" pýtala sa.

Rovnako jej nie je jasné, prečo by mal zamestnávateľ poskytnúť príspevok na šport pre dieťa svojho zamestnanca až po tom, ako odpracuje dva roky.

Tittel chce pomôcť klubom

Predkladateľ návrhu Dušan Tittel z SNS argumentoval tým, že športovým aktivitám sa venuje vyššie percento detí ako iným krúžkom.

Zároveň podľa neho museli stanoviť obdobie dva roky, aby ľudia tieto príspevky špekulantsky nezneužívali.

Podľa jeho slov sú šport a športové kluby v obciach dlhodobo podfinancované a keby rodičia detí nepriplácali, tak by dávno zanikli.

Rovnako povedal, že príspevok môže byť iba pre aktivity detí v registrovaných športových kluboch, aby bolo jasné, kto je konateľ, aké vzdelanie majú tréneri detí.

"Platba je veľká záťaž pre rodičov a budem si priať, aby zamestnávatelia boli osvietení a aby zamestnancom v tomto pomáhali. Potrebujeme peniaze v športe," povedal.

Podpora zdravej generácie

Tittel dodal, že vláda každoročne vynakladá nemalé financie na rekonštrukciu športovísk na Slovensku. Je presvedčený, že šport by mal zaručiť, že bude vyrastať zdravá generácia.

