Bugár podporí obmedzenie financovania politických strán

Každé volebné obdobie sa prijímajú zákony, ktorými sa snažia politické strany dostať do určitého mantinelu.

24. jún 2019 o 15:27 TASR

BRATISLAVA. Limity na financovanie politických strán sú podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára potrebné, zatiaľ však nemá návrh na papieri.

Reagoval tým na sobotné (22. 6.) vyjadrenie šéfa SNS Andreja Danka, ktorý chce koaličným partnerom navrhnúť stanovenie finančných limitov pre politické strany. Týkať sa majú aj nových politických zoskupení.

Limitovať pôžičky od sponzorov

"Ak hovoríme o tom, že niekto môže neobmedzeným spôsobom používať obrovské množstvo peňazí, tie peniaze potom musí niekomu vrátiť. Buď sa bude snažiť ich vrátiť sám sebe alebo tomu, kto je sponzorom. Toto treba limitovať," skonštatoval Bugár s tým, že pokiaľ sa do parlamentu dostanú ďalšie strany, je to v poriadku, pretože je to rozhodnutie občanov.

Bugár doplnil, že každé volebné obdobie sa prijímajú zákony, ktorými sa snažia politické strany dostať do určitého mantinelu, aby bol celý proces demokratickejší.

Danko po sobotnom sneme SNS avizoval, že na najbližšej Koaličnej rade navrhne finančné limity pre politické strany.

Podľa neho má byť politická strana financovaná od štátu a nemala by mať viac, ako môže získať pri dosiahnutí päťpercentného kvóra, ktoré je dané pre vstup subjektu do parlamentu.

Dnes sú to približne 3 milióny eur. Danko argumentuje tým, že budúcoročné parlamentné voľby na Slovensku by sa mohli stať súťažou milionárov a sponzorov.

Voľba ústavných sudcov koalíciu neohrozí

Béla Bugár ďalej vyhlásil, že koalícia ešte nemá dohodu na opakovanej voľbe kandidátov na ústavných sudcov, ktorá bude v utorok podvečer. Nemyslí si, že ak nebudú kandidáti zvolení, koalícia skolabuje.

"Musíme si sadnúť. Už ma prestáva baviť, že niektorí poslanci ani nevedia hlasovať," povedal Bugár v pondelok novinárom s tým, že poslanci za Most-Híd budú voliť plný počet chýbajúcich kandidátov.

Bugár si nemyslí, že koalícia skolabuje, keď nebudú zvolení všetci chýbajúci kandidáti.

Poslanecká choroba - nevedia normálne voliť

Pripomenul, že za vlády Ivety Radičovej sa tiež nepodarilo hneď zvoliť všetkých chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR.

"Nakoniec Ústavný súd fungoval s desiatimi ústavnými sudcami. Aj momentálne je možné ešte vymenovať z novozvolených kandidátov ďalších troch a tiež by ich bolo desať... To je asi nejaká poslanecká choroba, že nevedia normálne voliť," dodal.

Plénum volilo kandidátov na ústavných sudcov minulý týždeň. Podarilo sa im zvoliť len jedného kandidáta, a to Radoslava Procházku, preto bude v utorok opakovaná voľba. Poslanci budú vyberať z 15 uchádzačov.

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Poslanci už volili štyrikrát. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 13 kandidátov.

Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka Čaputová avizovala, že nových ústavných sudcov vymenuje po tom, čo jej Národná rada SR dodá ďalších šiestich chýbajúcich kandidátov.