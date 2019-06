Sme rodina chce, aby poslanci predkladali zrozumiteľnejšie návrhy zákonov

Poslanci často ani nevedia, o čom konkrétne hlasujú, tvrdí Kollár.

25. jún 2019 o 11:20 SITA

BRATISLAVA. Opozičné hnutie Sme rodina navrhuje, aby poslanci NR SR predkladali do parlamentu zrozumiteľnejšie a transparentnejšie návrhy zákonov.

Podľa lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára nie je vždy jednoduché sledovať navrhované zmeny a stáva sa, že poslanci často ani nevedia, o čom konkrétne hlasujú.

Zefektívnenie práce poslancov

Preto poslanci NR SR za hnutia Sme rodina Peter Štarchoň, Boris Kollár, Milan Krajniak, Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská predkladajú na aktuálnu schôdzu návrh novely zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

"Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce poslancov NR SR a umožnenie rýchlej orientácie v návrhoch zákonov samotným poslancom aj širokej verejnosti," uviedol Štarchoň.

Dodal, že v prípade novelizácie zákonov, ktoré v Národnej rade SR predkladajú poslanci alebo výbory, by mali povinne prikladať k návrhu novelizovaného právneho predpisu aj jeho informatívne konsolidované znenie.

Informačná asymetria

To znamená, že predkladaný návrh novely zákona by mal predkladateľ predložiť aj so znením súčasne platného zákona alebo jeho časti, ktorú novela upravuje.

"Pokiaľ by zákon bol prijatý, tak sa vyrieši informačná asymetria," povedal Štarchoň s tým, že sa tak uľahčí orientácia v predkladaných návrhoch zákonov.



Od roku 2015 už slovenský právny poriadok pozná obdobnú povinnosť, no vzťahuje sa iba na vládne návrhy novelizácií právnych predpisov predkladané do pripomienkového konania.