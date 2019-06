O zmenách v prokuratúre a tlačovom zákone rozhodnú poslanci až v septembri

Novelu zákona o štátnom jazyku navrhuje SaS.

25. jún 2019 o 12:51 (aktualizované 25. jún 2019 o 14:17) TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady (NR) SR nerozhodnú na júnovej schôdzi o zmenách v tlačovom zákone a zákone o prokuratúre.

Návrhy presunú na ďalšiu schôdzu, oznámil to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Právo na odpoveď pre politikov

"Ak ste novinári, tak musíte mať aj určitý status, ochranu, ale je veľmi zle, keď novinár povedzme podlieha politizácii alebo pomáha politikom v politickom boji," skonštatoval v súvislosti so zákonom, ktorý chce opäť zaviesť právo na odpoveď.

Danko dodal, že chcú prispieť aj k objektívnosti a čistote novinárskeho prostredia.

Dodal, že o návrhoch, ktoré budú presunuté, ešte budú diskutovať, pretože ani mediálny zákon podľa jeho slov nie je jednoduchý.

Priestor na diskusiu chcú nechať počas leta aj ministrovi spravodlivosti a prokuratúre v súvislosti so zákonom o prokuratúre.

Zmena zákona o prokuratúre sa týka kompetencií v súvislosti s úradom Európskej prokuratúry.

Podľa novej legislatívy budú mať európski delegovaní prokurátori rovnaké právomoci ako vnútroštátni prokurátori, pokiaľ ide o vyšetrovanie, trestné stíhanie a podanie obžaloby na súd, a to popri osobitných oprávneniach, ktoré sa im priznávajú nariadením Rady EÚ.

Novelou tlačového zákona chce Smer opäť zaviesť právo na odpoveď pre politikov. Parlament má zákon na stole už niekoľko týždňov, no stále o ňom nerozhodol.

Novela zákona o štátnom jazyku

Novela zákona o štátnom jazyku neprejde, myslí si to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko.

Povedal to v súvislosti s vyjadreniami Mosta-Híd, ktorý hovoril o svojej možnej podpore opozičnej novele.

"Povedali sme nášmu partnerovi Mostu-Híd, že novela zákona o štátnom jazyku nesmie prejsť," povedal Danko, podľa ktorého nemožno slovenský jazyk oslabovať.

SNS v tejto otázke nemieni ustúpiť. Predčasné voľby však Danko nechce.

Novelu zákona o štátnom jazyku navrhuje SaS, ktorá ňou chce zrušiť uprednostnenie štátneho jazyka.

Most-Híd hovoril, že v prvom čítaní by právnu normu podporil, ale má chyby, ktoré treba vylepšiť. V druhom čítaní by právnu normu strana podporila len v prípade, že by bola upravená.