Blanár považuje návrh novely o štátnom jazyku za nepotrebný

SaS navrhuje vypustiť zo zákona o štátnom jazyku ustanovenie, podľa ktorého má prednosť pred ostatnými.

25. jún 2019 o 15:45 SITA

BRATISLAVA. Poslanci by ďalej nemali rokovať o návrhu novely zákona o štátnom jazyku z dielne SaS. Myslí si to poslanec za Smer-SD Juraj Blanár.

"Tento zákon je nepotrebný. My za Smer-SD tento návrh nepodporíme," povedal v rozprave k návrhu s tým, že v ňom vidí účelovosť.

Vníma snahu SaS "vrážať klin do koalície," keďže koaličný Most-Híd sa vyjadril, že návrh v prvom čítaní podporí.

SNS so zákonom nesúhlasí

"Naším cieľom je len dať na pravú mieru zákon," povedala jedna z predkladateľov návrhu Renáta Kaščáková.

Prečítajte si tiež: Pre novelu SaS o štátnom jazyku môže prísť k ďalšiemu sporu v koalícii

„Návrh je úplne zlý, je to čistá provokácia. Sme na Slovensku a rozprávame sa o štátnom slovenskom jazyku na území Slovenskej republiky. Keby ste tento návrh predložili napríklad v Maďarsku, ľudia by vás ani nepustili do parlamentu," povedal v rozprave k návrhu ešte v pondelok predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

Poslanec Anton Hrnko (SNS) si myslí, že liberáli návrh predkladajú so zlou vôľou.

Poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd) je presvedčená, že v druhom čítaní treba niektoré veci v návrhu zmeniť. Podľa nej návrh nie je komplexný a absentujú riešenia problémov.

"Tento zákon by nemal regulovať používanie jazykov národnostných menšín," povedala.

Prednosť v používaní jazyka

Poslanci z klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová a Renáta Kaščáková navrhujú vypustiť zo zákona o štátnom jazyku ustanovenie, podľa ktorého má štátny jazyk prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na Slovensku.

Navrhujú tiež vypustiť ustanovenie o vedení agendy cirkví a náboženských spoločností určenej pre verejnosť v štátnom jazyku.

Do zákona chcú naopak doplniť možnosť používania iných jazykov pri označovaní obcí, ich častí, ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel.



Liberáli chcú tiež zmeniť ustanovenia o vedení pedagogickej a ďalšej dokumentácie v školách s vyučovacím jazykom menšín.

Tá by sa mala podľa nich viesť v jazyku príslušnej menšiny a nie dvojjazyčne. Rozsah dokumentácie, ktorá sa bude musieť naďalej viesť aj v štátnom jazyku, bude podľa ich slov navrhovať ministerstvo školstva.