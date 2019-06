Poslanci si opäť svoje povinnosti nesplnili. Na Ústavný súd navrhli len Pfundtner

Čaputová má na stole 11 kandidátov.

25. jún 2019 o 18:16 Marek Poracký

BRATISLAVA. Hoci celý deň vládna trojkoalícia hovorila, že prezidentke Zuzane Čaputovej pošle piatich kandidátov na post sudcov Ústavného súdu, nakoniec jej navrhne len jedného.

Taký je výsledok utorňajšej voľby kadidátov na post ústavných sudcov. Poslanci totiž prezidentke navrhli len štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner.

Doplní Procházku

Doplní Radoslava Procházku, ktorého poslanci Čaputovej navrhli ešte vo štvrtok minulý týždeň. Čaputová tak bude mať na stole jedenásť kandidátov. Poslanci jej majú doplniť ešte dvoch.

Krok poslancov parlamentu znamená, že si opäť svoje povinnosti nesplnili. Keď totiž v polovici februára skončili deviati sudcovia Ústavného súdu, parlament mal navoliť celkovo 18 kandidátov.

Prezidentka Čaputová ich má jedenásť, keďže jej predchodca Andrej Kiska v apríli vymenoval troch sudcov, z toho Ivan Fiačan sa stal predsedom súdu.

Kandidátka na post ústavného sudcu Edita Pfundtner. (zdroj: TASR)

Mimoriadne konanie

Bolo to mimoriadne konanie, ktoré Kiska obhajoval potrebou toho, aby sa Čaputová vôbec mohla ujať úradu.

Nový prezident musí zložiť sľub do rúk predsedu Ústavného súdu. Kiskovou motiváciou bola zároveň snaha, aby bol parlament pod tlakom a poslanci zvolili chýbajúcich kandidátov.

V utorok predpoludním šéf parlamentu, ktorý je zároveň šéfom SNS, Andrej Danko ako aj šéf Mosta-Híd Béla Bugár hovorili, že poslanci Čaputovej navrhnú piatich kandidátov.

Kto sú kandidáti Daniela Švecová , predsedníčka Najvyššieho súdu,

, predsedníčka Najvyššieho súdu, Michal Truban , šéf Špecializovaného trestného súdu,

, šéf Špecializovaného trestného súdu, Rastislav Kaššák , pedagóg a advokát (v minulosti bol poslaneckým asistentom Alojza Hlinu),

, pedagóg a advokát (v minulosti bol poslaneckým asistentom Alojza Hlinu), Pavol Malich , advokát a správca konkurznej podstaty,

, advokát a správca konkurznej podstaty, Miloš Maďar , pedagóg a advokát,

, pedagóg a advokát, Pavol Boroň , advokát,

, advokát, Marek Tomašovič , prokurátor Generálnej prokuratúry,

, prokurátor Generálnej prokuratúry, Martin Vernarský , poradca Ústavného súdu,

, poradca Ústavného súdu, Patrik Palša , advokát,

, advokát, Radoslav Procházka, advokát. bývalý šéf Siete.

"Ak by neboli zvolení, v septembri budeme voliť verejne. Za Slovenskú národnú stranu je to naposledy, čo by sme volili tajne," povedal Danko tesne na tlačovej besede, ktorú zvolal kvôli voľbe ústavných sudcov.

Podobne sa v utorok počas dňa vyjadrovali aj poslanci najväčšej strany Smer. Zhodne tvrdili, že v koalícii existuje dohoda a dnes zvolia zvyšných piatich kandidátov na ústavných sudcov.

„Ja som optimista, nakoniec, posúvame sa pri každom kole,“ povedal podpredseda Smeru Juraj Blanár.

Napríklad ešte pred začiatkom tajnej voľby Bugár viackrát poslancov upozornil, aby nekrúžkovali poradie kandidáta, ale vyznačili svoju voľbu krížikom. Inak je hlasovací lístok neplatný.

Dohoda na troch

Pred začiatkom tajnej voľby však podľa informácií denníka SME mala vládna koalícia dohodu na celkom troch kandidátoch. Medzi nimi bol aj Peter Melichar a Libor Duľa. Ani jeden z nich však neprešiel.

Čaputová pritom už vopred avizovala, že bude menovať sudcov až po skompletizovaní kandidátky.