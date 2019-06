Sulík: Ak sa Kiska nespojí s PS a Spolu, rozbije opozíciu

SaS pôjde do najbližších parlamentných volieb samostatne

26. jún 2019 o 10:44 SITA

BRATISLAVA. Ak sa nová strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí spojí s už existujúcimi stranami Progresívne Slovensko a Spolu, tak takýto trojblok môže mať zmysel.

V stredu to na tlačovej besede to vyhlásil predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. "Ak sa nespoja, bude to rozbíjanie opozície," uviedol a dodal, že SaS pôjde do najbližších parlamentných volieb samostatne.

Líder pripravovanej novej strany Za ľudí exprezident Andrej Kiska sa v pondelok 24. júna stretol s predsedom strany Spolu Miroslavom Beblavým a lídrom Progresívneho Slovenska Michalom Trubanom.

„Zhodli sme sa na tom, čo Slovensko najviac trápi a pred akými výzvami stojíme. Na ich riešenie potrebujeme spoluprácu hodnotovo blízkych politických strán,“ uviedol Kiska na sociálnej sieti.

Dodal, že na najbližšom stretnutí budú bližšie hovoriť o programových prioritách každej zo strán. Beblavý vo vyhlásení potvrdil, že rokovali o možnostiach spolupráce. „Budeme pokračovať v rokovaní o predvolebnej spolupráci," uviedol.