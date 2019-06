Dobré ráno: Vládne ešte koalícia Smeru?

Čo znamená ďalšie zlyhanie pri voľbe ústavných sudcov.

26. jún 2019 o 23:45 Peter Tkačenko, Ondrej Podstupka

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/642554031&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Koalícia nedokáže zvoliť kandidátov na ústavných sudcov ani na štvrtý pokus a zabúda obsadiť dôležité úrady.

Premiér vedie tichú vojnu s predsedom vlastnej strany a pravidelne sa objavuje šeptanda o tom, ktorá z koaličných strán sa to chystá zhodiť vládu.

Vládne ešte v skutočnosti Smer a koalícia, alebo sa preklopili do režimu svietenia a kúrenia? Prečo ešte držia pokope a prospeli by niekomu predčasné voľby?

O nežnej bolesti vládnej koalície sa budeme rozprávať s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Parlament zastavil staré exekúcie. Na súdoch sa zastavia všetky exekúcie staršie ako päť rokov, pri ktorých sa nepodarilo za posledný rok a pol vymôcť viac ako 15 eur. Nepôjde však o amnestiu, dlhy ľuďom ostanú, no prestanú ich vymáhať.

Sudca, ktorý bude kandidovať do parlamentných volieb, alebo volieb do európskeho parlamentu príde o funkciu. Poslanci koalície aj opozície podporili návrh Alojza Baránika (SaS), ktorý dotlačí sudcov k tomu, aby si vybrali medzi poslaneckým mandátom a talárom.

Firma Apple na Slovensku spustila službu Apple Pay, ktorá umožňuje majiteľom novších iPhonov platiť v obchodoch pomocou mobilu. Viac podrobností si môžete vypočuť v ekonomickom podcaste Index, ktorý vychádza dnes.

Záhada metánu na Marse pokračuje. Rover Curiosity z povrchu opäť ohlásil, že vo svojom okolí zachytil metán – rovno v doteraz najvyššej zaznamenanej koncentrácii. Pôvod plynu vedci nepoznajú, môže vznikať pri geologických procesoch, ale mohol by naznačovať ja prítomnosť života.

Európu sužuje vlna horúčav. Španielsko, Francúzsko aj Nemecko sužujú mimoriadne vysoké teploty, V Nemecku obmedzili rýchlosť na niektorých úsekoch dialnic – majú obavy, že pri teplotách blížiacim sa 40 stupňov začne praskať povrch ciest.

Odporúčanie

Podcast Against the Rules. Novinár Michael Lewis rozoberá, čo sa stalo s férovosťou vo svete, v ktorom ľudia čoraz menej veria autorite sudcov a rozhodcov všetkého druhu. Lepšie pojednanie o úpadku zdravého rozumu by ste hľadali ťažko.

