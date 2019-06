Progresívci na obed opozície s Kušnírovou nepôjdu

Strana Progresívne Slovensko nechce pamiatku zavraždených využívať pre politiku.

26. jún 2019 o 18:16 SITA

BRATISLAVA. Politická strana Progresívne Slovensko nechce, aby pamiatku zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej využívali politici.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol riaditeľ komunikácie strany Ľubomír Ondrejkovič, z tohto dôvodu predseda Michal Truban pozvanie na štvrtkový spoločný obed opozičných strán v navrhovanom formáte neprijal.

"Pani Kušnírovú sme však pozvali na stretnutie s predstaviteľmi Progresívneho Slovenska, kde jej predstavíme našu predstavu o tom, ako vieme spolu s našimi partnermi priniesť na Slovensko konečne spravodlivosť a zmenu," uvádza sa v stanovisku strany s tým, že s ostatnými stranami, ktoré boli pozvané na obed, komunikujú a budú sa s nimi stretávať.

"Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje zmenu. Tú dosiahneme jedine jasnou alternatívou voči súčasnému štýlu vládnutia," dodalo Progresívne Slovensko.

Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica na štvrtok iniciovala spoločný neformálny obed demokratických opozičných strán a hnutí.

"Budem rada vašou hostiteľkou a budem ešte radšej, ak takto začneme novú tradíciu," napísala v pozvánke s tým, že by bola rada, ak by sa opozičné subjekty stretávali raz do mesiaca až do volieb.

"Voliči demokratickej opozície nechcú vidieť hádky a škriepky," zdôraznila.

Na stretnutie pozvala KDH, OĽaNO, PS/Spolu, SaS, SMK a vznikajúcu stranu Za ľudí. Predseda OĽaNO Igor Matovič v stredu na sociálnej sieti toto pozvanie Kušnírovej zverejnil a napísal, že pozvanie prijíma.