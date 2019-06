Prieskum Focusu: Bugár by sa do parlamentu nedostal, Matovič iba tesne áno

Prvenstvo si stále drží vládny Smer.

27. jún 2019 o 10:12 Martin Vonšák

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali pred koncom júna, nová strana exprezidenta Andreja Kisku by sa do parlamentu dostala s 5,2 percentami hlasov.

OĽaNO by do parlamentu prešlo tiež len veľmi tesne. Podľa prieskumu agentúry Focus by hnutie Igora Matoviča volilo 5,1 percenta voličov.

Agentúra Focus zbierala dáta od 19. do 25. júna.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Vládny Smer si prvenstvo udržal, oproti prieskumu zo začiatku júna si dokonca polepšil o 0,8 percentuálnych bodov, podľa aktuálneho prieskumu má 20,3 %.

Druhým najsilnejším subjektom sa stala koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu, získali by 15,7 %. Trojicu najsilnejších strán uzatvára extrémistická strana Kotleba - ĽSNS.

Z koaličných strán by sa do parlamentu dostala ešte SNS so 7,3 %, strana Most-Híd pod vedením Bélu Bugára by sa so 4,5 percentami už do parlamentu nedostala.

