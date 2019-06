Zhotoviteľ obchvatu D4/R7 verí, že polícia potvrdí legálne postupy výstavby

Zhotoviteľ reagoval na stredajší zásah polície na stavbe D4 pri mestskej časti Jarovce.

27. jún 2019 o 13:05 SITA

BRATISLAVA. Odber vzoriek materiálov na stavbe diaľnice D4 je podľa spoločnosti D4R7 Construction, s. r. o., súčasťou procesu, ktorý polícia začala už pred nejakým časom.

Ako informoval zhotoviteľ stavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, od začiatku spolupracujú s príslušnými úradmi.

Odobraté vzorky majú podľa spoločnosti potvrdiť vhodnosť prác, pričom vzorky odobraté v minulosti výskyt nebezpečného materiálu nepreukázali.

Zhotoviteľ : Stavia sa podľa smerníc

Zhotoviteľ tak reagoval na stredajší ďalší zásah polície na stavbe D4 pri bratislavskej mestskej časti Jarovce, dôvodom bolo podozrenie z používania nebezpečných materiálov.

"D4R7 Construction má záujem o rýchle objasnenie všetkých otvorených otázok. Preto vítame každé vyšetrovanie a úzko spolupracujeme s políciou," povedal generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel.

"Všetky práce pri výstavbe obchvatu Bratislavy vykonávame v súlade s platnými slovenskými a medzinárodnými normami, smernicami i právnymi požiadavkami," tvrdí šéf zhotoviteľa.

Spoločníkmi D4R7 Construction sú španielsky Ferrovial Agroman Slovakia, s. r. o., (materské spoločnosti Ferrovial Agroman Limited a Ferrovial Agroman International SE so sídlom v Londýne) a rakúsky PORR Bau GmbH so sídlom vo Viedni.



"Akékoľvek podozrenie, týkajúce sa používania potenciálne nelegálnych stavebných materiálov pri výstavba diaľnice, budeme skúmať čo najdôkladnejšie a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli príslušným orgánom pri vyšetrovaní," ubezpečila spoločnosť D4R7 Construction. Viac ako 20-tisíc doteraz vykonaných testov podľa zhotoviteľa ukázalo, že materiál používaný na stavbe bratislavského obchvatu je v súlade so všetkými relevantnými štandardmi i zákonmi.

Koncesionár Zero Bypass Limited na čele so španielskou spoločnosťou Cintra bude prevádzkovať D4 a R7 v dĺžke 59 kilometrov po ich dokončení tridsať rokov po otvorení prvého z úsekov.

"Počas tohto obdobia budú všetky potenciálne náklady spojené s chybnou výstavbou diaľnice niesť akcionári koncesionára. Je zrejmé, že je v najlepšom záujme koncesionára vybudovať diaľnicu podľa vysokých štandardov kvality stanovených v koncesnej zmluve medzi Slovenskou republikou a koncesionárom," dodal D4R7 Construction.

Úseky D4 a R7 by podľa pôvodného plánu mali byť odovzdané do užívania v roku 2020.

Vzhľadom na priebeh stavebných prác a viaceré zmeny v projekte je dodržanie tohto termínu otázne v prípade D4, vrátane dunajského súmostia či križovania D4 s D1.



Na stavbe D4 v blízkosti Jaroviec zasahovala v stredu polícia. Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, v rámci vyšetrovania zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi a zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia pristúpil vyšetrovateľ k výkonu prehliadky iných priestorov a pozemkov.

Účelom výkonu tejto prehliadky je odber vzoriek, ktoré budú predmetom znaleckého skúmania. Na základe výsledkov znaleckého skúmania vyšetrovateľ rozhodne o ďalšom postupe vo veci.

Ekoaudit poukázal na pochybenia

Nedávny poslanecký prieskum na stavbe D4 R7 podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR ukázal to, o čom rezort už informoval a zverejnil v ekoaudite.

"Ekoaudit jasne preukázal, že koncesionár nepostupuje v súlade so schválenou štúdiou EIA. Ak prebiehajúce testovanie potvrdí v stavbe nepovolený materiál, bude ho musieť koncesionár na vlastné náklady odstrániť,“ uviedla rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.

Rezort dopravy podľa nej intenzívne spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia SR, keď už pred rokom oslovil Inšpekciu životného prostredia SR, aby všetky podozrenia a pochybenia preverili.