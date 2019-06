Dobré ráno: Stali sa Mečiarom, odkázal Beblavý poslancom

Pravidlá pre strany zmenili iba niekoľko mesiacov pred voľbami.

27. jún 2019 o 23:34 Nikola Bajánová, Daniela Hajčáková

Poslanci parlamentu krátko pred prázdninami zásadne zmenili pravidlá politickej súťaže.

Na rozdiel od voľby ústavných sudcov, ktorá sa vlečie už od vlaňajška, dokázali v priebehu niekoľkých hodín a len pár mesiacov pred parlamentnými voľbami voľbami prijať novelu zákona o volebnej kampani, o ktorej ešte do stredy verejnosť ani netušila.

Ako poslanci zmenili zákon, koho ovplyvní najviac a prečo to urobili?

O téme sa rozprávala Nikola Bajánová s redaktorkou denníka SME Danielou Hajčákovou a riaditeľom transparency International Slovensko Gabrielom Šípošom.

Najnovší prieskum agentúry Focus posunul do parlamentu deväť strán. Nová strana Andreja Kisku by sa do neho dostala tesnea to s 5,2 percentami hlasov. Prvenstvo si udržal Smer, druhým najsilnejším subjektom sa stala koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu. Trojicu najsilnejších strán uzatvára strana Kotleba - ĽSNS.

Traja najvyšší ústavní činitelia - prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini - podpísali spoločnú deklaráciu o zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska. Prihlásili sa v nej k EÚ a NATO. Denník N v deň podpisu informoval, že Andrej Danko na oslavy SNP pozval bez koncultácie s prezidentkou či slovenskou diplomaciou bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.

Bratislavskí mestskí poslanci jednohlasne schválili parkovaciu politiku v hlavnom meste. Vo vyhradených zónach budú platiť za parkovanie vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave, ale aj rezidenti. Hlasovali za ňu aj tí, ktorí ju kritizovali.

Veronika Remišová vstupuje do strany Andreja Kisku Za ľudí. Ten ju dnes predstavil na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Remišová minulý týždeň oznámila, že ona ani ďalší štyria poslanci NR SR za OĽaNO už za hnutie nebudú v ďalších voľbách kandidovať.

Rada Európskej únie predĺžila vo štvrtok hospodárske sankcie týkajúce sa určitých odvetví ruského hospodárstva do 31. januára 2020.

Odporúčanie

Asi už len málokto nevie, že bieloruský prezident Alexander Lukašenko, ktorý v krajine vládne 25 rokov, si pred časom vyslúžil pomenovanie posledný diktátor v Európe. Bielorusko s Ruskom sú jedinými európskymi krajinami, kde sa ešte popravujú ľudia. Vyjadrenia o rozhľadenosti prezidenta Lukašenka doslova rozbíja ešte februárový článok portálu foreign policy s názvom Shhh! Belarus Wants You to Think It’s Turning Over a New Leaf, ktorý rozoberá najmä boj tamojších médií o zvyšky slobody.

