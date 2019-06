Poliačik odmieta odstúpiť, Blahu a Danka označil za ruských agentov

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy ovrátilo hlasovacie práva Rusku, Poliačik hlasoval proti.

27. jún 2019 o 13:40 SITA

BRATISLAVA. Poslanec NR SR Martin Poliačik odmieta, že by protestné vyhlásenie k prinavráteniu práv Ruska v Rade Európy podpísal v mene Slovenskej republiky.

Poliačik je členom delegácie NR SR pri Parlamentnom zhromaždení Rady Európy spolu s Ľubošom Blahom a Pavlom Gogom (obaja Smer-SD) či Radovanom Balážom (SNS).

Poliačik bol proti právam pre Rusko

Poslanci na júnovom zasadnutí v Štrasburgu hlasovali o prinavrátení hlasovacích práv Ruskej federácii po anexii Krymu.

Keďže sa Poliačik pridal k odmietavému vyhláseniu poslancov, predseda NR SR Andrej Danko a vedúci delegácie Ľuboš Blaha ho chcú odvolať z pozície náhradníka v slovenskej delegácii v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.

"Dôvodom je, že som sa dnes pridal k vyhláseniu svojich kolegov a kolegýň, v ktorom som vyjadril nespokojnosť s jednaním Parlamentného zhromaždenia vo vzťahu k prinavráteniu hlasovacích práv Ruskej federácii," napísal Poliačik na svojej facebookovej stránke.

Čaputová: Ide o osobný názor

K prípadu sa vyjadrila dnes aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Dnes pre médiá povedala, že z informácií, ktoré má, Poliačik text podpísal sám za seba, nie v mene krajiny.

"Z toho, čo som sa stihla dozvedieť, som to z tých kusých informácií vnímala tak, že to bolo stanovisko pána poslanca, a nie stanovisko pána poslanca za celú krajinu, čo je veľmi dôležitý rozdiel. Chápem to v tomto zmysle tak, že akoby sankcionovať poslanca za jeho názor mi nepríde primerané," dodala prezidentka s tým, že sa ešte s celým textom musí zoznámiť.

Pred nástupom do funkcie pôsobila v tej istej strane ako Poliačik - v Progresívnom Slovensku.



Poliačik trvá na tom, že vyhlásenie nepodpísal v mene SR, ani v mene slovenskej delegácie.

"Po tomto zasadnutí sa určite vrátim domov a budem s kolegami a kolegyňami v parlamente aj so zástupcami a zástupkyňami ministerstva zahraničných veci, s ktorými štandardne komunikujem, hovoriť o vzniknutej situácii," pokračoval poslanec.

Boja sa pokarhania z Moskvy?

Pripomenul, že poslanec vykonáva svoj mandát slobodne a podľa svojho vedomia a svedomia.

"Pripojením sa k spoločnému vyhláseniu kolegov a kolegýň som reprezentoval len sám seba a určite nie je možné z toho odvodzovať stanovisko Slovenskej republiky. Rešpektujem, že páni Blaha a Danko majú na vec iný názor a chytajú paniku z toho, že by im z Moskvy mohlo prísť pokarhanie, ale to v demokratickej spoločnosti nemôže byť dôvodom na zbavenie mandátu v Parlamentnom zhromaždení," napísal Poliačik.

Poliačik: Blaha a Danko sú ruskí agenti

Ak by ho slovenský parlament odvolal bez jeho súhlasu, porušil by Štatút Rady Európy, domnieva sa Poliačik.

Argumentuje, že mandát mu platí od januára do januára a počas tohto obdobia je možné členov delegácií meniť len po dohode. Inak ich nemožno odvolať. Miesto sa síce môže uvoľniť, ale len smrťou alebo vzdaním sa miesta.

"To prvé sa urobiť nechystám a to druhé som už toto volebné obdobie raz urobil. Keďže hrozilo, že pre nízke zastúpenie žien v našej delegácii by sme prišli o hlasovacie práva my, odstúpil som z pozície stáleho člena a prepustil som svoje miesto Renáte Kaščákovej. A následne som bol zvolený ako jej náhradník. Bez tohto môjho ústretového gesta by naša delegácia pre pochybenie Národnej rady SR nemohla hlasovať celý jeden rok," uviedol Poliačik.

"Na moje odvolanie neexistuje iný dôvod, než nepokoj ruských agentov Blahu a Danka pre slobodne vyjadrený názor. Ak budem naozaj odvolaný, bude tým porušený Štatút Rady Európy v niekoľkých bodoch. Ak ma páni skutočne chcú odvolať, budú s tým musieť počkať do januára. Ak mi dovtedy odmietnu preplatiť cestu a ubytovanie na ďalšie zasadnutia, ak o ne požiadam, tiež tým porušia pravidlá," dodal na záver Poliačik.