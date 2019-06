Štátne lesy rúbu v Kôprovej doline, ochranári žiadajú kontrolu

My sme les podala ďalší podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

27. jún 2019 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Ochranárska iniciatíva My sme les podala ďalší podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Tentokrát za výrub stromov popri turistickom chodníku v najprísnejšom stupni ochrany v Kôprovej doline v Tatrách.

"Žiadame prešetriť činnosť Štátnych lesov TANAP-u, ktoré nezmyselne vypílili stovky stromov," uviedla iniciatíva My sme les na sociálnej sieti.

Výrub vraj nebol povolený

Dodala, že výrub uskutočnili bez povolenia či výnimky zo zákona o ochrane prírody, keďže ide o územie s najvyšším, piatym stupňom ochrany. Zásah navyše vykonali v období hniezdenia, čo spôsobuje rušenie chránených druhov vtákov a nedá sa vylúčiť ani ich usmrtenie.

Rúbanie Štátne lesy (ŠL) TANAP-u podľa My sme les odôvodnili bezprostredným ohrozením života a zdravia ľudí.

"Vypílené však boli všetky stromy, aj tie, ktoré vôbec nikoho neohrozovali a stáli tam už viac ako desaťročie," konštatovala iniciatíva.

Stromy na výrub sú podľa ochranárov označené aj v susednej Tichej doline, preto nemožno vylúčiť, že "k takýmto nezákonným zásahom môže dôjsť aj v iných prísne chránených lokalitách".

"Ak je výrub nezákonný, suché stromy pre hniezdiace vtáky zachránime aspoň tam," uzavrela iniciatíva My sme les.

Riziko ohrozenia turistov

Martina Petránová z odboru vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u uviedla, že postupovali v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Podľa neho zákaz činnosti v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany a v chránených vtáčích územiach neplatí a súhlas na činnosť sa nevyžaduje, ak ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo majetku.

"Na problém suchých stromov, ktoré by mohli ohroziť životy turistov, upozorňujeme už niekoľko rokov. Teraz sa vyhrotil natoľko, že ak by sme nepristúpili k tomuto opatreniu, neostalo by nám nič iné, len uzatvoriť turistické trasy," zdôraznila Petránová.

Za škody, zranenie alebo dokonca usmrtenie turistu by niesli zodpovednosť ŠL TANAP-u ako správca lesného majetku.

Petránová upozornila, že výrub sa konal v spolupráci so Štátnou ochranou prírody. Stromy, ktoré sú bezprostredným rizikom pre návštevníkov, sa vyznačovali v spolupráci so Správou TANAP-u, ktorá kontroluje aj to, či sa na nich nevyskytujú dutinové hniezdiče a či skutočne ohrozujú život, zdravie a majetok.

Uzavrela, že v celej Tichej a Kôprovej doline, kde sa dokopy nachádza približne 60 kilometrov turistických chodníkov, bolo označených presne 1 311 stromov, ktoré predstavujú riziko pre návštevníkov tejto časti Tatier. Zatiaľ bola odstránená zhruba polovica.