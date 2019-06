Čaputová kritizovala narýchlo prijaté zmeny pravidiel pre politické strany

Podľa premiéra novela nezasahuje do politickej činnosti strany či kampane.

27. jún 2019 o 15:30 SITA

BRATISLAVA. Také závažné legislatívne zmeny, aké prináša novela o politických stranách a kampaniach, sa neprijímajú v skrátenom legislatívnom konaní bez možnosti pripomienok a obzvlášť nie tak krátko pred voľbami.

Na svojej facebookovej stránke to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Bližšie sa k dnes schválenej novele vyjadrí až po "dôkladnom zvážení všetkých právnych aspektov a dopadov na férovú politickú súťaž".

K zákonu sa Čaputová vyjadrila už ráno, keď bol materiál v druhom čítaní.

Ráno povedala, že registruje, že v koaličnom návrhu na zmenu volebných pravidiel sú opatrenia, ktoré môžu vyvolať polemiku.

Ako sa k návrhu zákona postaví, však ešte nepovedala. Chce si počkať na finálne znenie.

Pellegrini: Na zmene nevidím nič zlé

Premiér Peter Pellegrini si nemyslí, že by sa k novým pravidlám pre politické strany mala viesť celospoločenská diskusia. „Je to zákon o politických stranách a kampaniach, tak kto iný, ako strany, by sa k tomu mal vyjadrovať," novinárom to povedal po rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti.

„Osem mesiacov pred voľbami nie je taká dramatická vec, že by sa teraz na to nestihol niekto adaptovať. Ide len o ohraničenie limitov, nie je to zásah do politickej činnosti strany či kampane. Parlament sa rozhodol, že povie, koľko miliónov eur by malo natiecť do politickej strany. Ja na tom nevidím nič zlé," dodal predseda vlády.

Nové pravidlá pre politické strany

Parlament vo štvrtok schválil koaličný návrh na zmenu volebných pravidiel. Novelizuje sa zákon o volebnej kampani i zákon o politických stranách.

Cieľom návrhu koaličných strán SNS, Most-Híd a Smer je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. Zmeny volebných pravidiel avizoval v sobotu predseda SNS Andrej Danko. Zákony budú platiť už aj pre volebnú kampaň do najbližších parlamentných volieb. Podľa predkladateľov sa inštitút tretích strán minul účinku a neplní tie ciele a úlohy, pre ktoré bol do slovenského právneho poriadku zriadený. Politické strany a politické hnutia majú okrem iného podľa návrhu obmedzenia možnosti financovania, limit na volebnú kampaň tri milióny eur, zavádzajú sa maximálne členské príspevky. Novelou zákona o volebnej kampani sa upravujú napríklad niektoré sankčné ustanovenia. Upravuje sa spôsob ukladania sankcií, resp. zosúlaďuje sa spôsob ukladania sankcií so zákonom o politických stranách a politických hnutiach tak, že namiesto finančného rozpätia pokuty sa ustanovuje konkrétna pokuta vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú politická strana alebo kandidát prekročili prípustnú sumu nákladov na volebnú kampaň. V nadväznosti na tieto úpravy v zákone o volebnej kampani sa navrhuje v úzko súvisiacom zákone o politických stranách a politických hnutiach ustanoviť maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena, na sumu 10 000 eur. Tiež sa navrhuje, aby politická strana počas jedného volebného obdobia do Národnej rady Slovenskej republiky mohla prijať v súhrne najviac 3 500 000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov.