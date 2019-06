Kušnírová: Momentálne by som nekandidovala ani za Matoviča

Po obede s opozičnými lídrami matka zavraždenej Martiny Kušnírovej odmietla vstup do politiky.

27. jún 2019 o 18:26 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej Zlatica pozvala na štvrtkový obed lídrov strán demokratickej opozície. Urobila to po tom, ako minulý týždeň vystúpila so šéfom OĽaNO Igorom Matovičom, ktorý jej krok oznámil.

Na obede sa zúčastnili šéfovia strán OĽaNO, SaS a SMK - Igor Matovič, Richard Sulík a József Menyhárt. Za stranu bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí prišiel niekdajší organizátor protestov Za slušné Slovensko Juraj Šeliga.

Kušnírová chcela pôvodne pozvať aj Borisa Kollára zo Sme rodina. Koalícia PS/Spolu vraj nesúhlasila, tak ho nepozvala. Zástupca koalície PS/Spolu napriek tomu na obed neprišiel, nezúčastnil sa ani predseda KDH Alojz Hlina.

Po obede matka zavraždenej Martiny Kušnírovej opäť poprela, že bude v najbližších parlamentných voľbách kandidovať za OĽaNO. Informáciu o jej kandidatúre priniesol v stredu časopis Týždeň.

Hoci na obed pozývala Kušnírová, zaplatil ho Igor Matovič. Ďalší obed, ktorý by sa mal konať v septembri, vraj zaplatí Richard Sulík.

Opozičným politikom ste ponúkli jedlo chudobných džatky. Chutilo im?

Nechutilo, lebo to nebolo. Nevedeli to (v reštaurácii Hradná hviezda, kde sa obed konal pozn. red.) urobiť.

A čo sa teda podávalo?

Bravčová panenka.

Prečo ste zvolali toto stretnutie?

Rozmýšľala som nad tým, ako pomôcť tomu, za čo bojoval Janko (zavraždený novinár Ján Kuciak, ktorý bol zasnúbený s Martinou Kušnírovou pozn. red.), o čom písal. Považujem si za povinnosť spojiť opozíciu. Viem, že nikdy to tak nebude, ako by som možno chcela. Ale už aj to je úspech, že prijali pozvanie a chcú spolupracovať. Je to môj osobný boj za Martinku, za Janka a za mňa.

Ľudia, ktorí sú mimo politiky, zvyčajne takéto stretnutia neorganizujú. Nie je za tým vaša politická ambícia?

“ Chápem ich, že sú strany a každý chce ísť vo svojom štýle. Len by som chcela, aby sa nad to viac povzniesli. „ Zlatica Kušnírová o lídroch strán demokratickej opozície.

Nie. Nikdy som neuvažovala, žeby som išla do politiky a už vôbec nie do vyššej politiky.

Je to môj osobný boj za spravodlivosť. Chcem v mene opozičných politikov Slovensko niekam posunúť.

Popreli ste informáciu, žeby ste kandidovali za OĽaNO. Ale posledné dva týždne sa pohybujete hlavne v blízkosti lídra OĽaNO Igora Matoviča. Prečo ste si zo všetkých opozičných strán a lídrov vybrali práve jeho?