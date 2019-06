Kým Briti žujú sendviče, Slováci si doprajú dva chody

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

28. jún 2019 o 11:09 The Slovak Spectator

1. Nemali peniaze, žili v kancelárií a dvaja učili jedného študenta. Ako dvaja Španieli založili jazykovú školu v Bratislave: Why Bratislava, friends were asking us

2. Retro, radler aj remeselné. Ako sa slovenská pivná scéna zmenila za posledných štrnásť rokov? Slovaks also want new beer varieties and tastes

3. V roku 2017 Slovensko hostilo 15 medzinárodných kongresov, vo Viedni sa ich za rovnaký čas konalo takmer 200. Čo môže svetové kongresy pritiahnuť do Bratislavy? New premises may draw more congresses to Slovakia

4. Jeho starý otec pochádzal z Trnavy, on sa chce stať americkým prezidentom: Admiral of Slovak origin wants to become next US President

5. Burger a pivo, koncert Stinga, vegánsky piknik či polmaratón. V hlavnom meste sa toho cez víkend deje veľa: Top 10 events in Bratislava

6. Deväť mesiacov pred voľbami koalícií podpora klesá, zatiaľ čo extrémisti silnejú: “Dam against extremism” is not working

7. Plánujete dlhšiu trasu na bicykli alebo náročný výstup do kopca? Populárne e-biky vám to môžu uľahčiť: Where to rent or charge an ebike in Bratislava

8. Slovensko sa pridalo k 40 krajinám sveta, kde môžete platiť s Apple Pay: Apple Pay is finally rolling out to users in Slovakia

9. Od septembra sa už z Košíc do Istanbulu lietať nebude: Flights between Istanbul and Košice will be suspended as of September

10. Kým Briti žujú sendviče, Slováci si doprajú dva chody: In praise of the jedáleň

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.