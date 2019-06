Kočnerovo dovolanie voči obvineniu z vraždy Kuciaka študuje Generálna prokuratúra

Ide o rozsiahly spisový materiál.

28. jún 2019 o 15:15 TASR

BRATISLAVA. Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár zatiaľ nerozhodol o mimoriadnom opravnom prostriedku, ktorý podal v máji obhajca podnikateľa Mariana Kočnera Marek Para voči obvineniu jeho klienta v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

"Prokurátor Generálnej prokuratúry SR študuje spisový materiál, oboznamuje sa s ním. V tejto súvislosti len pripomíname, že ide o rozsiahly spisový materiál," povedala v piatok hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Čižnár má pol roka

Obhajca obvineného a aj obžalovaného (v kauze televíznych zmeniek) Para podal 2. mája na Generálnu prokuratúru SR mimoriadny opravný prostriedok voči rozhodnutiu Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý predtým zamietol sťažnosť podnikateľa vo veci obvinenia v prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice.

O mimoriadnom opravnom prostriedku by mal v budúcnosti rozhodovať generálny prokurátor Čižnár, a to v lehote do polroka.

Parovi údajne odmietli nahliadnuť do spisu

Parovi podľa jeho slov nebolo možné nahliadnuť do spisu, a to mu "znemožnilo efektívne odôvodniť sťažnosť voči obvineniu".

Kočnera predtým obvinili z objednávky vraždy investigatívneho novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica. Kuciakovu likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu.

Voči obvineniu podal Para na Úrad špeciálnej prokuratúry sťažnosť. Koncom marca Kočnera spolu s ďalším z obvinených v prípade vraždy Kuciaka Tomášom Szabom obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Kočnera čaká súd v kauze zmeniek

S Kočnerom a bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom Ruskom je zase naplánované hlavné pojednávanie v tzv. kauze televíznych zmeniek na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku na 22. júla. Proces je naplánovaný na päť dní.

Kočner je momentálne naďalej väzobne stíhaný pre kauzu tzv. televíznych zmeniek. Špecializovaný trestný súd začiatkom apríla rozhodol, že Kočner ostáva v sprísnenej, tzv. kolúznej väzbe.

Kočner bol postupne vo väzbe v Bratislave, Leopoldove, Banskej Bystrici a napokon zase v Leopoldove. Od leta minulého roka sa neúspešne snažil dva razy dostať z väzby na slobodu, čo zamietol prvostupňový súd - Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, ako aj odvolací Najvyšší súd SR.

Naposledy v pondelok (24. 6.) vzal prostredníctvom svojho obhajcu v poradí tretiu žiadosť o prepustenie z väzby späť.

Okrem toho Krajská prokuratúra v Bratislave koná v kauze nebezpečného prenasledovania (sledovanie novinárov). Na sledovanie si mal najať Kočner exsiskára a bývalého novinára Petra Tótha. Vo veci ešte nepadlo žiadne obvinenie.