Najviac na kampaň pred eurovoľbami minul Smer-SD

Zo strán zvolených do europarlamentu minulo najmenej Progresívne Slovensko.

28. jún 2019 o 15:50 TASR

BRATISLAVA. Na volebnú kampaň pred májovými eurovoľbami minula najviac peňazí strana Smer-SD. Náklady na kampaň strany sa dostali takmer na milión eur.

Vyplýva to zo záverečných správ o nákladoch na volebnú kampaň, ktoré zverejnil rezort vnútra na svojom webe.

Z úspešných minulo najmenej Progresívne Slovensko

Zo strán zvolených do europarlamentu minulo najmenej mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS), a to takmer 200.000 eur.

PS išlo do eurovolieb v koalícii s mimoparlamentnou stranou Spolu, súčet nákladov týchto dvoch strán predstavuje viac ako pol milióna eur.

Smer-SD minul na kampaň 989.529 eur, druhé najvyššie náklady na kampaň malo hnutie OĽaNO, ktoré minulo 536.579 eur. Strana SaS minula 459.842 eur.

Mimoparlamentné KDH minulo na kampaň viac ako 336.000 eur a ĽSNS do nej investovala takmer 250.000 eur. Ak by sa náklady strán PS a Spolu sčítali, najmenšie náklady na kampaň by zo zvolených strán mala ĽSNS.

Z neúspešných minula najviac Národná koalícia

Most-Híd minul na kampaň vyše 190.000 eur, hnutie Sme rodina kampaň stála vyše 185.000 eur a SNS takmer 160.000 eur. Ani jedna z týchto parlamentných strán sa do Európskeho parlamentu nedostala.

Prečítajte si tiež: Nudná kampaň, Kollár ako extrémista. Čo ukázal prieskum pre SME

Zo strán, ktoré sa do europarlamentu nedostali, minula najviac peňazí Národná koalícia, a to takmer 270.000 eur.

Strana získala v eurovoľbách 0,72 percenta hlasov. Národná koalícia vynaložila na kampaň viac prostriedkov ako napríklad ĽSNS či PS.

Zákon umožňuje politickým stranám a hnutiam minúť na volebnú kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu maximálne tri milióny eur vrátane DPH.

Do nákladov sa započítavajú aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a obvyklou cenou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré strana vynaložila v čase začínajúcom sa 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb.