Ochranári chcú presadiť jasné pravidlá pre spaľovne drievnej štiepky

Spaľovne biomasy by mali dokázať pôvod dreva, ktoré spaľujú ako štiepku.

28. jún 2019 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) prijal pripomienky ochranárov z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, v ktorej žiadali zákaz spaľovania dreva zo zdravých stromov na energetické účely.

Požadovali tiež, aby spaľovne biomasy museli dokázať pôvod dreva, ktoré spaľujú ako štiepku. VLK o tom informuje na sociálnej sieti.

Absencia jasných pravidiel

Podľa ochranárov je nutné zaviesť kontrolovateľné pravidlá, ktoré umožnia zistiť, či drevo deklarované ako drevo pochádzajúce z energetických porastov pochádza naozaj z nich, a nie z bežných lesov



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tento týždeň ukončil pripomienkové konanie k vyhláške, ktorou sa stanovuje, akým spôsobom výrobca elektriny preukazuje, že drevná biomasa na výrobu elektriny pochádza z energetických porastov alebo je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.

Návrh ministerstva v rozpore so zákonom

Ministerstvo hospodárstva vo vlastnej pripomienke podľa VLKa žiada, aby sa na energiu mohlo spaľovať aj kalamitné drevo a drevo z nútených výrubov, s čím ochranári zásadne nesúhlasia.

Takýto návrh je podľa VLKa v rozpore so zákonom, keďže obnoviteľným zdrojom energie je iba biomasa z energetických porastov a drevo, ktoré je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.

Podľa Rastislava Mičaníka z iniciatívy My sme les by to znamenalo pokračovanie v doterajšom trende a do dotovaných spaľovní na biomasu by tak aj naďalej putovali kamióny kvalitného dreva.