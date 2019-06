Most chce v septembri presadiť verejnú voľbu ústavných sudcov

Blahová hovorí pri voľbe ústavných sudcoch o zlyhaní koalície.

29. jún 2019 o 13:12 (aktualizované 29. jún 2019 o 13:40) SITA

BRATISLAVA. Podpredseda Mosta-Híd a splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz si vo februári nevedel predstaviť, že dnes ešte nebude zvolený potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Niekoľkokrát sa vravelo, že v koalícií je dohoda.

Povedal to v diskusnej relácií RTVS Sobotné dialógy s tým, že práve preto chce Most-Híd v septembri verejnú voľbu.

Most chce zabrániť podpultovým dohodám

"Chceme zabrániť podpultovým dohodám, aby voliči aj strany vedeli, na kom to stroskotá. V tajnej voľbe to nevieme," uviedol splnomocnenec vlády pre rómske komunity a dodal, že vidí priestor na dohodu s opozíciou.

"Dohody v koalícií sa teraz rodia ťažšie, ako na začiatku alebo ťažšie, ako by som si predstavoval," vysvetlil.



Za tým, že ústavný súd funguje v núdzovom režime, vidí predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová zlyhanie vládnej koalície.

"Tento parlament mal jednu veľkú domácu úlohu a to dovoliť potrebný počet sudcov. Momentálne je na ústavnom súde 700 podaní. Roky sa vedelo, kedy príde termín, keď sudcom vyprší mandát a koalícia si to nechala na poslednú chvíľu," tvrdí Blahová.

Podľa nej hrá koalícia zákulisnú hru a z prejavu predsedu Smer Roberta Fica je vidieť urazené ego. SaS je rovnako ako Most-Híd za verejnú voľbu.

Nezvolili dostatočný počet

Poslanci na 46. schôdzi parlamentu, ktorá sa skončila v piatok, ani na ôsmy pokus nezvolili dostatočný počet kandidátov na post ústavných sudcov, pričom z požadovaného počtu 18 ľudí do súčasnosti zvolili iba 14.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrila, že sudcov vymenuje až vtedy, keď jej národná rada dodá plný počet kandidátov.

Blahová tvrdí, že prezidentka správne čaká na potrebný počet. Ravasz je rád, že exprezident Andrej Kiska vymenoval aspoň časť zvolených kandidátov a ústavný súd tak sfunkčnil.

Financovanie politických strán

Diskutujúci sa dotkli aj zákona o financovaní politických strán. Ravasz tvrdí, že ak chcela koalícia stihnúť urobiť zmeny vo financovaní ešte pred voľbami v roku 2020, proces musel byť rýchly.

"Čo sa týka procesu, bol veľmi rýchly, môžu tam byť rôzne výčitky. Po obsahovej stránke nie. Tretie strany sa zapájajú do financovania a potom je to netransparentné," uviedol.

Keby návrh pripravilo ministerstvo, musel by ísť do medzirezortného pripomienkového konania, na vládu, do prvého čítania v parlamente, do výborov.

Podľa Ravasza by to trvalo mesiace. Tvrdí, že kvalita zákona možno nie je perfektná, ale to sa dá povedať o viacerých veciach v našej krajine.



Parlament vo štvrtok schválil koaličný návrh na zmenu volebných pravidiel. Cieľom návrhu je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov.

Podľa koalície vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti a nie len vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán.

"Poctivé strany by nemali mať s limitmi problém," myslí si Ravasz.

SaS zákon kritizuje

Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej zákon neudiera klinec po hlavičke.

"Nerieši gaunerov v politike. Nevieme, čo sa robí s čiernymi fondmi strán. Nemáme také ´páky´, aby sa tieto fondy sledovali," uviedla v relácií.

Blahová vidí problém v prijímacom procese zákona. Podľa nej nie je v skrátenom legislatívnom procese priestor na zapojenie sa do procesu ani na prípravu pozmeňujúcich návrhov.

"Nemyslíme si, že sa eliminuje nejaký nepomer, ale že nadštandardné príjmy politických strán sa niekde skryjú," dodala.