Meteorológovia upozorňujú na vysoké teploty a búrky počas pondelka

Meteorológovia vydali výstrahy.

30. jún 2019 o 18:32 TASR

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na vysoké teploty a búrky počas pondelka (1. 7.). V tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Nitriansky, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj od 14.00 h do polnoci.

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu," priblížili meteorológovia s tým, že pri búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov.

Pre Košický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha prvého stupňa pre vysoké teploty od 14.00 h do 18.00 h. Miestami SHMÚ očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 až 34 stupňov Celzia.

"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," varujú odborníci.

Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj budú atakovať teploty do výšky 35 až 37 stupňov Celzia, a to od 14.00 h do 18.00 h.

"Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká," uzatvárajú meteorológovia.