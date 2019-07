Hovorili sme s pedofilným učiteľom: Niektorým z nás nedochádza, že sex dieťaťu ubližuje

Pedofília nie je zneužívanie detí.

7. júl 2019 o 21:23 Roman Cuprik

Petr Kasz má 40 rokov a v Česku učí v základnej škole. Toto meno nie je skutočné. Svoju identitu skrýva, keďže je pedofilom, ktorý pod týmto menom spravuje stránku Československej pedofilnej komunity (ČEPEK).

Napriek tomu má priateľku, s ktorou sa zoznámil cez túto stránku, a v budúcnosti by chceli mať deti.

Väčšina pedofilov sú normálni ľudia, ktorí sa síce snažia byť deťom blízko, ale nie sú to žiadni sexuálni predátori, tvrdí v rozhovore pre SME Kasz, ktorý na otázky odpovedal e-mailom.

Zároveň sú podľa neho v ich komunite aj ľudia, ktorí nevedia pochopiť, že sexuálne aktivity s dieťaťom sú problém, hoci s tým to dieťa súhlasí.

Povolanie učiteľa ste si vybrali zámerne, aby ste boli v kontakte s deťmi?

Povolanie učiteľa som si vybral, pretože to bola jednoznačná príležitosť, ako byť deťom nejako prínosný.

Ako viete zlúčiť starostlivosť o deti so sexuálnou príťažlivosťou k nim?

Sexuálna príťažlivosť je len jeden diel z celej skladačky pocitov. Mne sa veľmi páčia malé dievčatá. Vidím v nich veľkú krásu a veľmi nerád by som im akokoľvek ublížil nejakým sexuálne nevhodným správaním. Nejaké nutkavé pocity nemávam a so sebaovládaním nemám najmenšie problémy. Vždy sa k deťom správam štandardne ako všetci ostatní učitelia.

Ako sa môže dospelý muž zamilovať do dieťaťa?

Tie pocity zamilovanosti sú úplne rovnaké, ako ich majú aj dospelí. Napríklad som šesť rokov čakal, než som dievčaťu, do ktorého som sa zamiloval, keď mala desať až jedenásť rokov, vôbec mohol vyznať lásku. Ťažko si niekto dokáže predstaviť tie muky, keď viete, že ho milujete, ale nemôžete mu to ani povedať, pretože by mu to v tom veku mohlo ublížiť.