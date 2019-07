Ďuriš Nicholsonová zanedbala vzťahy v SaS, tvrdí Gröhling

Ďuriš Nicholsonová chce byť prospešná pre stranu aj z europarlamentu.

2. júl 2019 o 15:31 SITA

BRATISLAVA. Je pravda, že Lucia Ďuriš Nicholsonová počas kampane do europarlamentu zanedbala vnútrostranícke vzťahy v SaS.

Povedal to poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling v súvislosti so žiadosťou Nicholsonovej o pozastavenie členstva v strane Richarda Sulíka (SaS).

Ďuriš Nicholsonová chce byť prospešná

O jej žiadosti by mala Republiková rada SaS rozhodnúť na najbližšom zasadnutí, ktoré by sa malo konať koncom júla.

"Prioritne sa venovala posledné dva mesiace voľbám do Európskeho parlamentu, lebo chcela dosiahnuť čo najlepší výsledok, k čomu sme jej všetci dopomáhali. Koniec koncov, bol to výsledok nás všetkých za stranu a Lucia k tomu prispela. Je pravdou, že zanedbala vnútrostranícke vzťahy, teraz sa to preukázalo, že nebola zvolená do Republikovej rady SaS. Pre mňa to ale nie je signál, že by nechcela spolupracovať. Jasne deklarovala, že v budúcnosti bude prínosom pre stranu," vyhlásil Gröhling.

Pripravená spolupracovať z europarlamentu

Podľa neho nejde o jej definitívny odchod od liberálov a preto netreba téme prikladať ťažkú váhu.

"Teraz bude mať veľa roboty v europarlamente a nemohla by zastávať tých niekoľko funkcií naraz. V europarlamente bude odvádzať dobrú robotu, my stále komunikujeme a budeme spolupracovať a myslím, že je pripravená, aby ku koncu roka prišla a začala presadzovať náš program celej strany," dodal.

Gröhling presvedčil delegátov

Gröhling, ktorého na júnovom Kongrese SaS delegáti po prvýkrát zvolili za člena Republikovej rady SaS, považuje toto zvolenie za prejav dôvery a je to pre neho zodpovednosť.

Prečítajte si tiež: V SaS silnejú ponosy na Sulíka, zmena lídra by strane mohla prospieť, hovoria

"Vyslovil som opatrenia, ktoré by som chcel realizovať v strane. Sú to vnútorné opatrenia v rámci komunikácie medzi členmi, v rámci procesov podávania zákonov, a myslím, že práve toto delegátov presvedčilo, prečo ma podporili," podotkol poslanec.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zostáva pre novozvolenú europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú materskou stranou a prvou voľbou.

Nicholsonová to napísala na Facebooku v júni s tým, že dočasne a diskrétne požiadala o pozastavenie členstva v SaS a niekto sa postaral, aby to skončilo v médiách. Podľa jej slov zo strany neodchádza.

"Len sa snažím ako v hlavolame skĺbiť moje princípy a hodnoty s princípmi a hodnotami SaS," napísala s tým, že nemá žiaden záujem škodiť značke SaS, ani blízkym ľuďom v nej.

O pozastavení členstva rozhodne Republiková rada

Líder strany Richard Sulík reagoval s tým, že o pozastavení členstva v strane rozhoduje Republiková rada SaS. Považuje to za internú záležitosť, ktorú v tejto fáze nebude komentovať.

Prečítajte si tiež: Nicholsonová: SaS je pre mňa materskou stranou a prvou voľbou

V sobotu 22. júna sa konal výročný kongres strany SaS, na ktorom delegáti volili trojicu členov Republikovej rady SaS, keďže pôvodnej trojici sa končilo funkčné obdobie.

Novozvolená europoslankyňa a členka strany SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a člen SaS Michal Bróska od kongresu nie sú členmi Republikovej rady SaS.

Delegáti zvolili nových členov. Sú nimi generálny manažér SaS Roman Foltin a poslanec NR SR za SaS Branislav Gröhling. Poslanec NR SR za SaS Radoslav Pavelka je staronovým členom Republikovej rady.

Republiková rada je najvyšší orgán strany medzi kongresmi. Členovia sú zvolení na štyri roky.