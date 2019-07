ZMOS žiada poslancov, aby neschválili novely o príjmoch samospráv

Mestá a obce nebudú schopné naplniť vlastné priority a rozpočtové ciele.

2. júl 2019 o 17:18 TASR

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby na septembrovej schôdzi parlamentu nepodporili poslanecký návrh zákona, ktorým sa má zvýšiť nezdaniteľná časť základu dane.

Na zákonodarcov sa združenie obrátilo po rokovaní Rady ZMOS (1.7.), na ktorom zástupcovia miest a obcí opätovne vyjadrili zásadný nesúhlas so znižovaním príjmov samospráv pri súčasnom povinnom zvyšovaní ich výdavkov.

Reálny úbytok vlastných príjmov

"Ak by novela zákona o dani z príjmov prešla a od januára 2020 by sa zvýšila odpočítateľná položka, došlo by v rokoch 2020-2022 k ďalšiemu reálnemu úbytku vlastných príjmov miest a obcí o približne 110 až 115 miliónov eur," ozrejmil hovorca združenia Michal Kaliňák.

Z dôvodov negatívneho finančného dosahu na samosprávy žiada ZMOS poslancov, aby nepodporili ani návrh zákona o sociálnych službách v časti povinného financovania neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov miest a obcí.

Združenie upozorňuje, že ustanovenia zmien o povinnom financovaní boli zaradené do návrhu zákona až na rokovaní vlády SR, bez jeho prerokovania v pripomienkovom konaní a Hospodárskej a sociálnej rade SR.

"Uvedenými legislatívnymi návrhmi sa zásadne a ničím neodôvodnene zasahuje do finančnej stability a financovania samospráv v rozpore s dohodnutými princípmi," tlmočil názor združenia Kaliňák.

"Už v priebehu roku 2018 a začiatkom roku 2019 pritom boli prijaté legislatívne opatrenia, ktoré znížili príjmy miestnych samospráv v objeme asi 30 miliónov eur," pripomenul.

Prebytok financií je mýtus

ZMOS odmieta tvrdenia o tom, že mestá a obce majú neprimeraný prebytok zdrojov vo svojich rozpočtoch, ktorý je možné použiť na iné účely, a z ktorého môžu vykrývať znížený výnos a zároveň aj zvýšené zákonné výdavky.

Naopak upozorňuje, že bežné výdavky samospráv sa v súvislosti so zvýšením povinností vyplývajúcich z prijatej legislatívy zvýšia oproti roku 2018 o vyše 300 miliónov eur.

"Rada ZMOS týmto deklaruje, že mestá a obce v prípade prijatia návrhov zmien nebudú schopné naplniť vlastné priority a rozpočtové ciele a zhoršenie ich rozpočtového hospodárenia bude mať výrazný negatívny dopad na hospodárenie celého okruhu verejných financií," zdôraznil Kaliňák, ktorý pripomenul, že argumenty ZMOS-u akceptovala aj Rada rozpočtovej zodpovednosti.

Súčasť koaličného sociálneho balíčka

Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložili poslanci koaličného Mosta-Híd, by sa nezdaniteľná časť základu dane mala od roku 2020 zvýšiť z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Navrhované opatrenie je súčasťou koaličného sociálneho balíčka.

Cieľom tohto opatrenia je podľa poslancov zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, práve na to má poslúžiť zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.

Podľa návrhu novely zákona o sociálnych službách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR majú mať neverejní poskytovatelia sociálnych služieb k dispozícii viac finančných prostriedkov.

Zmeniť sa má spôsob výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. To bude mať negatívny vplyv na rozpočty miest, obcí a vyšších územných celkov.