KBS bráni pôvodný Otčenáš. Boh nás môže uviesť do pokušenia, vraví

Otčenáš sme nezmenili, Verím v Boha sme, naopak, sprísnili.

5. júl 2019 o 18:00 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Vyzerá to ako vzbura katolíckych Slovákov proti pápežovi Františkovi. Kým on na začiatku júna zmenil v talianskej verzii modlitbu Otčenáš, Slováci zostali pri svojej starej.

Sporným sa pre pápeža stal verš modlitby "neuveď nás do pokušenia". František argumentoval tým, že Boh nás predsa nemôže voviesť do pokušenia, lebo to robí len satan. V taliančine má totiž sporné slovíčku "indurre" význam "nútenia".

Naši biskupi však zostali pri pôvodnej verzii. Zastávajú názor, že náš preklad originálnej verzie modlitby Otčenáš nevyvoláva taký pocit nútenia do pokušenia, ako je to v taliančine.

Avšak aj slovenskí kňazi sa stretávajú s tým, že veriacim u nás sa nepáči slovenský text modlitby. Napríklad farára z bratislavských Rusoviec Mariána Prachára sa niektorí jeho farníci v súvislosti so sporným veršom v minulosti pýtali, či to znamená, že nás Boh pokúša.

Pôvodný verš aj celý Otčenáš vznikli v aramejčine. Ide o hovorový jazyk Palestíny, ktorým hovoril aj Ježiš Kristus. Z aramejčiny preložili text modlitby do gréčtiny, z ktorej ho prebrali všetky svetové jazyky vrátane slovenčiny.

Ako Ježiš s diablom na púšti