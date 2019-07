Dobré ráno: Pápež mení Otčenáš, naši biskupi to odmietajú

Prečo František navrhuje zmeny.

3. júl 2019 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Ján Krempaský

„A neuveď nás do pokušenia...“ Aj vám sa táto veta v Otčenáši vždy zdala zvláštna?

Akoby mal boh veriacich neustále skúšať - a to sa zrejme nepáči ani pápežovi Františkovi. Malo by to skôr byť čosi v duchu „a nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu". A tak rímsky biskup schválil nové znenie základnej kresťanskej modlitby.

Lenže, slovenskí veriaci sa takto modliť nebudú: pápežovo odporúčanie či želanie naši biskupi neakceptovali a slovenský Otčenáš sa - aspoň zatiaľ - meniť nebude.

Čo sa teda deje v cirkvi, prečo zmena v Otčenáši vyvoláva také vášne, čo hovorí pápež a ako sa majú modliť slovenskí rímski katolíci?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

Okresný súd v Bratislave potvrdil, že skupina okolo trestne stíhaného mafiána Mariana Kočnera sa v roku 2016 zmocnila spoločnosti Technopol Servis protiprávne. Sudkyňa tiež rozhodla, že v novej kauze Technopol boli uznesenia z valného zhromaždenia firmy neplatné a celé zhromaždenie bolo fingované tak, aby ľudia blízki Kočnerovi mohli prísť s akciami, ktoré predtým podľa polície ukradli.

Vyšetrovací tím Gorila rieši financovanie Smeru. Zdroje blízke vyšetrovaniu denníku SME potvrdili, že po podozreniach z nečistého financovania SDKÚ za čias bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu sa tím pozerá aj na Ficovu vládnu stranu, ktorá mohla mať nelegálne príjmy. Trestné stíhanie zatiaľ nezačala.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák odkázal Andrejovi Dankovi, že má rešpektovať jednotnú líniu slovenskej a európskej zahraničnej politiky - čo sa Dankovi teda občas nedarí. Lajčák tiež povedal, že z takýchto nešťastných signálov je dosť nešťastný.

Amazonský prales mizne rýchlejšie, než v minulosti. Medziročne sa dokonca miznutie zrýchlilo o zhruba 60 percent. Ekológovia tvrdia, že dôvodom je nová politika brazílskeho nacionalistického prezidenta Jaira Bolsonara.

Americká NASA zvládla test únikového systému vesmírnej lode Orion. To je dobrá správa, ktorá agentúru posúva bližšie k budúcej misii na Mesiac a prípadne aj na Mars. Práve Orion je systém, ktorý tam má dopraviť astronautov... najmä ak Trumpová administratíva tvrdí, že Američania sa na Mesiac vrátia už do piatich rokov.

Odporúčanie

Asi som technologický dinosaurus. Aj kamarátov mám ešte z čias športovania, partnerku zo školy a... ale keby som sa chcel zoznamovať, vlastne ani neviem ako. Alebo teda, možno tak kdesi v bare. Lenže dnešné zoznamky sa presunuli do digitálneho priestoru a stretávanie nových ľudí... no, prebieha vďaka aplikáciám.

V aktuálnej epizóde nášho podcastu (nielen) pre ženy Medzi nami sa Soňa Jánošová a jej hostky pozreli práve na tento fenomén: ako sa dnes zoznamujú mladí, čo s tým má Tinder, na čo si dávať pozor a aké majú s podobnými vecami vlastné skúsenosti. Odporúčam počúvať.

