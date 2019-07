Drahšie pivo a žiadne električky. Aký je Vilnius v porovnaní s Bratislavou?

Dostať sa z Bratislavy do Vilniusu lacno, rýchlo a lietadlom je problém, hoci ich rozdeľuje iba Poľsko.

6. júl 2019 o 6:40 Peter Dlhopolec, Peter Dlhopolec

Vypočujte si podcast:

Bratislavčania a Vilniusania sú si podobní, no líšia sa v zásadnej veci - hlučnosti vo verejnej doprave - hovoria Litovčanka Ugnė Mažonaitė a Američanka Anna Fay.

Pozreli sme sa na to, v čom sú Bratislava a Vilnius rovnaké a iné zároveň.

Vezmeme vás na miesta vo Vilniuse, kde sa turisti dostanú k lacnému pivu. Pripravte sa však na "plnku" v podniku. Ochutnáme aj kibinai a cepelinai. Sú lepšie ako halušky a bratislavské rožky? O tom a tiež inom sa dozviete v tohtotýždňovej epizóde anglického podcastu Spectacular Slovakia.

