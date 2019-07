Záchrana šeliem z cirkusov nie je jednoduchá. Často ich musia vykupovať

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

5. júl 2019 o 13:55 The Slovak Spectator

1. Starodávna hra, ktorú našli v Poprade, je jedna z iba dvoch na svete: Ancient board game from Poprad is only one of two in the world

2. Víno a levanduľa, letné festivaly či tradičná púť. Aké podujatia na vás čakajú v júli? Top 10 events in Slovakia in July

3. Už Mária Terézia vedela o liečivej sile slovenských kúpeľov: Wellness and spa are not the same thing in Slovakia

4. Vyberte sa na hrad Krvavej grófky: Home of the Bloody Lady Elizabeth Báthory

5. Ako sa zmení parkovanie v Bratislave? Bratislava's new parking policy. What will change?

6. Spoznávajte japonskú kultúru alebo ochutnajte tradičný ríbezlák. Tento víkend v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

7. Ako kurátori výstavy odhalili tajomstvo starého obrazu židovského páru: Exhibition unveils the secret of a vintage portrait

8. Čo má antický hrdina Prometeus spoločné s umelou inteligenciou? With fire came artificial intelligence

9. Rekreačné poukazy slovenskej ekonomike skôr škodia: Compulsory holiday vouchers are worsening Slovakia’s business environment

10. Záchrana šeliem z cirkusov nie je jednoduchá. Často ich musia vykupovať: Big Cat Rescue mission gives sanctuary to circus animals

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.