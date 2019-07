Štátny ústav pre kontrolu liečiv sťahuje liek Egilok z trhu aj od pacientov

Užitie tablety s vyššou silou môže predstavovať zdravotné riziko.

5. júl 2019 o 18:45 SITA

BRATISLAVA. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje liek Egilok 25 mg tbl 100x25 mg , číslo šarže 2230N0518, exp. 05/2021, kód ŠÚKL 2552C z úrovne distribučných spoločností, zdravotníckych zariadení, lekární a pacientov.

Dôvodom je podozrenie na výskyt tabliet Egilok 50 mg v balení lieku Egilok 25 mg.

Zdravotné riziko

Užitie tablety s vyššou silou môže pre pacientov predstavovať zdravotné riziko. Hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková uviedla, že tablety Egilok 50 mg a Egilok 25 mg sú od seba odlíšiteľné voľným okom.

Tablety Egilok 25 mg majú na jednej strane štvrtiacu čiaru a na strane druhej písmeno „E“ s číslom „435“. Tablety Egilok 50 mg majú na jednej strane poliacu čiaru a na druhej strane písmeno „E“ s číslom „434“.



ŠÚKL pacientov upozorňuje, aby liečbu Egilokom neprerušovali. Pripomína, že z trhu sa sťahuje len šarža číslo 2230N0518, ostatné šarže sú v poriadku.

Rôzne typy tabliet

„V prípade, že sa v balení vyskytujú oba typy tabliet, do výmeny za správne balenie užívajte len tablety s 25 mg účinnej látky, teda so štvrtiacou čiarou,“ zdôraznil ŠÚKL s tým, že takéto balenie treba vrátiť do lekárne.



Egilok, liek obsahujúci liečivo metoprolol, patrí do skupiny nazývaných betablokátory.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku a na odstránenie alebo prevenciu bolesti v hrudníku spôsobenej anginou pectoris.

Egilok sa používa aj pri liečbe porúch srdcového rytmu, udržiavacej liečbe v stavoch po infarkte myokardu a na predchádzanie záchvatom migrény.