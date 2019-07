Nebojte sa tmy, ani krokov do neznáma (populárne turistické miesta inak)

Ako navštíviť UNESCO miesta tak, aby ste na ne nikdy nezabudli.

10. júl 2019 o 9:35 Michaela Terenzani

Návšteva miest zaradených do zoznamu UNESCO na Slovensku sa dá spestriť rôznymi zážitkami. V Štiavnici, klenote medzi slovenskými mestami, si vykopete vlastný poklad. V Slovenskom krase zostúpite do podzemia ako pravý jaskyniar a v Poloninách objavíte najtmavšie miesto na Slovensku. Tvorcovia bedekra Spectacular Slovakia zistili viac o týchto menej známych atrakciách pre tých, ktorí sa neboja tmy ani krokov do neznáma.

Banská Štiavnica: Nájdite si vlastný poklad

Banská Štiavnica s okolím je zapísaná v UNESCO od roku 1993. Na povrchu je čo obdivovať, ale nezabudnuteľné zážitky na turistov čakajú v jej podzemí.

Jedna z troch sprístupnených štôlní Glanzenberg sa tiahne priamo pod hlavnou cestou v centre mesta. Je málo známa hlavne preto, že bola sprístupnená pre verejnosť až v roku 2003 a do týždňa má len pár oficiálnych vstupov. Predtým, ako sa začne prehliadka, sprievodca, obyčajne vyslúžilý baník, vysvetlí návštevníkom podzemia niečo o svojom remesle aj dávnej histórii.

Aj vďaka tomu zistíte, že sa nachádzate v kotli starovekého vulkánu. V samotnej úzkej štôlni sa pohybujete už v plášti, s prilbou a baterkou.

Američan Dave Rubin bol po skončení podzemnej exkurzie rád, že baníctvom sa nemusí živiť. „Keď ste v podzemí, cítite na pleciach ťarchu celého sveta,“ povedal Rubin.

Štôlňa Glanzenberg (zdroj: Ján Pallo)

Unikátom Glanzenbergu sú schody, ktoré by ste v bani nečakali. Vybudovali ich v roku 1751, keď sem zavítal manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský. Odvtedy štôlňu navštívilo viacero slovenských aj svetových štátnikov, čo pripomínajú tabuľky na stene “kráľovskej cesty”.

Ten naozajstný banícky zážitok však prichádza až v kryštálovej bani, kde si môžete nájsť svoj vlastný poklad. Zavezú vás do hĺbky kameňolomu, dajú vám lopatku a nechajú vás tam kopať a hľadať tie najkrajšie kryštály.

Hľadanie pokladu v kameňolome. (zdroj: Ján Pallo)

Kameňolom je šesť mesiacov v roku stále funkčný a len počas jarných a letných mesiacov sa stáva atrakciou.

Po nájdení posledného kryštálu sa pozriete do muničného skladu, ktorý využívajú počas ťažobnej sezóny. Návšteva kameňolomu (Geoclub) sa dá spojiť s prechádzkou z centra mesta. Trvá asi 30 minút.

Levoča: Ako sa žije bez zraku

Levočskému námestiu dominujú radnica a chrám, v ktorom sa ukrýva slávny oltár Majstra Pavla.

Mesto bolo pridané na zoznam UNESCO v roku 2009, ako súčasť zápisu Spišský hrad a pamiatky okolia. V juhovýchodnom rohu námestia nájdete nenápadné Múzeum špeciálneho školstva, ktoré odkazuje na tradíciu školy pre nevidiacich v Levoči. Rekonštrukcia vniesla do stálych expozícií interaktívnosť a v múzeu sa môžete naozaj vcítiť do kože nevidiaceho alebo nepočujúceho.

(zdroj: Jana Liptáková)

Skúste si napísať meno v Braillovom písme pomocou špeciálnej tabuľky alebo vojdite do domácnosti ponorenej v tme, kde sa pri každodenných činnostiach môžete, tak ako nevidiaci, spoliehať len na svoje ostatné zmysly.

UNESCO pamiatky na Slovensku Banská Štiavnica a okolie (1993)

(1993) Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia hradu (1993, 2009)(Spišský hrad, Spišské Podhradie, Žehra,Levoča)

(1993, 2009)(Spišský hrad, Spišské Podhradie, Žehra,Levoča) Vlkolínec (1993)

(1993) Jaskyne a priepasti Slovenského krasu (1995, 2000). Jaskyne sprístupnené verejnosti: Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Silická ľadnica

(1995, 2000). Jaskyne sprístupnené verejnosti: Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Silická ľadnica Bardejov (2000)

(2000) Bukové pralesy Karpát v Poloninách a vo Vihorlate (2007). Vihorlat – okolo hrebeňa Vihorlatských vrchov, Havešová – medzi obcami Kalná Ráztoka a Stakčinská Ráztoka v okrese Snina, Rožok – v Národnom parku Poloniny, severovýchodne od obce Ulič

(2007). Vihorlat – okolo hrebeňa Vihorlatských vrchov, Havešová – medzi obcami Kalná Ráztoka a Stakčinská Ráztoka v okrese Snina, Rožok – v Národnom parku Poloniny, severovýchodne od obce Ulič Drevené kostoly (2008). Gréckokatolícke: Ruská Bystrá, Ladomírová, Bodružal, rímskokatolícke: Tvrdošín, Hervartov, evanjelické: Kežmarok, Hronsek, Leštiny

Až keď si v úplnej tme nalievate vodu z fľaše do pohára, pochopíte, aké ťažké sú pre nevidiacich úkony, ktoré sú pre nás ostatných úplnou samozrejmosťou.

Slovenský kras: Objavte jaskyňu

Krásnohorskú jaskyňu by medzi najkrajšími jaskyňami Slovenska menoval málokto, len tu však môžete zažiť, ako sa v podzemí pohybujú naozajstní speleológovia. Je jednou z jaskýň zapísaných do UNESCO. V špeciálnom odeve, s helmou a čelovkou sa vydáte do temnoty neosvetleného podzemného priestoru.

Keď sa baterky zhasnú a stojíte v jaskyni v úplnej tme, počujete len zvuky vody, ktoré doliehajú z rôznych častí podzemia v ozvenách.

To však nie je jediný adrenalín, ktorý zažijete. Časť trasy vedie ponad podzemnú rieku. V najnáročnejšom úseku musíte preliezť po dvoch lanách ponad plytké jazero.

Keď prekonáte strach, budete sa cítiť ako akrobat.

Hoci mnohé úseky sú fyzicky náročné, dajú sa zvládnuť. Sprievodca Jaroslav Stankovič redaktorom Spectacular Slovakia porozprával príbeh o telesne postihnutej návštevníčke, ktorej otec túžil ukázať jaskyňu. Vďaka vynaliezavosti speleológov sa im to podarilo. Jediný moment, keď jaskyňu osvetlia, je v Sieni obrov, kde je generátor špeciálne pre 34metrový kvapeľ. Donedávna držal rekord ako najväčší na svete.

Krásnohorská jaskyňa (zdroj: Jaroslav Stankovič)

Poloniny: Hotel s miliónom hviezdičiek

Nová Sedlica, dedinka, kam sa bez auta dá dostať len ťažko, je najvýchodnejšou obcou na Slovensku. Na ukrajinskú hranicu turistov lákajú bukové pralesy Karpát v národných parkoch Poloniny a Vihorlat. Od roku 2007 sú na zozname UNESCO.

Ak vás fascinuje nočná obloha, máte o dôvod viac prečo sem prísť. V Národnom parku Poloniny sa nachádza oficiálny park tmavej oblohy, prvý svojho druhu na Slovensku. Park je najtmavším miestom Slovenska, kde nočná obloha je zachovaná takmer vo svojej prírodnej podobe, píše sa na stránke parku.

Podobných miest je v civilizovanom svete už veľmi málo – na Slovensku ešte ďalšie dve, na Kysuciach a vo Veľkej Fatre. Dôležité je však vybrať si ten správny čas, keď je obloha jasná, aby ste zažili naozaj miliónový výhľad na hviezdne nebo nad sebou.

Bardejov a drevené kostoly: Zberateľská vášeň

Stredoveký Bardejov je ďalším miestom zapísaným v UNESCO. Okrem centra tam je aj jeho židovská štvrť. Výlet do severovýchodnej časti Slovenska sa dá spestriť aktivitou, ktorú si vymysleli nemeckí turisti. Na mape majú všetkých 28 drevených kostolíkov v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov a Medzilaborce. Je to takmer polovica zo všetkých drevených kostolíkov na Slovensku. V Hervartove, Ladomirovej a Bodružale sú zapísané do UNESCO. Skúste si vyrobiť svoju mapu a zberateľská sága sa môže začať.

Drevený kostolík v bardejovskom skanzene (zdroj: Don Stoll)

Vlkolínec: Do výšky

Poslednou zastávkou po slovenských pamiatkach UNESCO je Vlkolínec. Autom sa dostanete až na parkovisko pri dedine. Prehliadka rezervácie, ktorá má ešte aj dnes svojich stálych obyvateľov, je od roku 2018 obohatená o novú atrakciu, vyhliadku na vrchu Sidorovo.

Po asi hodinovej túre z Vlkolínca sa vám naskytne pekný výhľad nielen na túto obec, ale aj na Nízke Tatry a Veľkú Fatru. Popisná tabuľa vám pomôže zistiť, na ktoré vrchy sa pozeráte a aká je ich nadmorská výška.

