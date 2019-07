Čižnár nezvládnutú žalobu stále nekomentuje. Pred súd ide ďalší Kotlebov človek

Poslancovi hrozia tri až päť rokov väzenia.

8. júl 2019 o 19:50 Peter Kováč

BRATISLAVA. Ani viac ako dva mesiace nestačili generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi na to, aby zareagoval na blamáž pred Najvyšším súdom. Ten ešte koncom apríla označil Čižnárovu žalobu, v ktorej žiadal rozpustiť ĽSNS Mariana Kotlebu, za nezvládnutú a zamietol ju.

Stalo sa tak tri týždne pred eurovoľbami. ĽSNS v nich získala dvanásť percent hlasov. Europoslancami za tretiu najúspešnejšiu spomedzi strán na Slovensku sa stali podpredseda Milan Uhrík a bývalý sudca Miroslav Radačovský.

Po rozhodnutí o tom, že Najvyšší súd nezruší ĽSNS, Generálna prokuratúra najprv vyhlásila, že sa k nemu vyjadrí po doručení písomného rozhodnutia. Analyzuje ho od 29. mája.

„Generálna prokuratúra rozsudok Najvyššieho súdu preskúmava,“ povedala v pondelok hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.

Súvisiaci článok Videl niekto Čižnára? Čítajte

Zatiaľ preto nevedela, či prokuratúra rozhodnutie napadne a obráti sa na Ústavný súd, alebo Kotlebovu stranu prestane riešiť. Lehota na takéto podanie je pol roka.

Ústavný súd by ešte teoreticky mohol prípad zvrátiť, no prokuratúra by musela predložiť silné argumenty a spochybniť pôvodný verdikt.

Ten hovorí okrem iného o tom, že Čižnár nezvládol dôkazné bremeno, opieral sa o všeobecné tvrdenia a žalobu nezdôvodnil dostatočne, a tak „Najvyššiemu súdu neostávala iná možnosť, než ju zamietnuť“.

Generálny prokurátor sa od tejto kritiky vyhýba verejným vystúpeniam a slová piatich sudcov Najvyššieho súdu dosiaľ nijako nekomentoval.

Na rade je Mizík

Na aprílové pojednávanie prišli ĽSNS a Kotlebu ako predsedu strany podporiť viacerí jej poslanci. Na Najvyšší súd sa zrejme niekoľkí z nich vrátia už v utorok.