Glváč kritizuje Gála za vyjadrenie o verejnej voľbe na Ústavný súd

Gálove vyjadrenie podľa Glváča prinášajú chaos a nezodpovednosť

9. júl 2019 o 14:50 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer) kritizuje ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) za jeho vyjadrenia o tom, že ďalšia voľba kandidátov na ústavných sudcov v pléne by mala byť verejná.

Takéto vyjadrenia podľa Glváča spôsobujú chaos a nezodpovednosť.

Podpredseda Národnej rady SR na sociálnej sieti tiež komentoval, že za kandidátov na ústavných sudcov boli zvolení kandidáti Mosta-Híd, pričom ostatným kandidátom, na ktorých bola koalícia dohodnutá, chýbalo zopár hlasov.

"Nie je zvláštne, že kandidáti na ústavných sudcov Most-Híd boli zvolení v tajnej voľbe a ostatným, na ktorých bola koalícia dohodnutá, chýbajú dva - tri hlasy? A potom sa niekto z Mostu, ako napríklad Gábor Gál vyjadrí, ako by sa malo voliť! A voľba by už nemala byť tajná, ale verejná. Zaujímavé je, že pri kandidátoch Mostu sa poslanci nemýlia," napísal Glváč v reakcii na Gála a tiež na to, že parlament doposiaľ nezvolil potrebný počet kandidátov.

Poslanci na júnovej schôdzi parlamentu zvolili okrem Radoslava Procházku aj štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Editu Pfundtner (Most-Híd) ako kandidátku na ústavnú sudkyňu.

"Keďže je taká patová situácia, že určité hlasy sa nedostávajú k tým kandidátom, na ktorých sme sa dohodli, tak by bolo lepšie urobiť verejnú voľbu," odpovedal Gál minulý týždeň na otázku, prečo parlament ešte nezvolil dostatočný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR.

"To sa takto nedá robiť, že raz tak a raz inak, ako sa vám hodí. To je chaos a nezodpovednosť," reagoval ďalej Glváč.

Strana Smer podľa jeho predsedu Roberta Fica aj naďalej trvá na tajnej voľbe kandidátov na sudcov ÚS.

Premiér Peter Pellegrini koncom júna uviedol, že už pripúšťa aj verejnú voľbu, ak pri nej bude väčšia garancia plnenia dohôd.

Koaliční partneri, Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Danko (SNS) avizovali, že budú navrhovať, aby bola ďalšia voľba verejná.

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov.

To sa doposiaľ nepodarilo, plénum zatiaľ zvolilo 14 kandidátov. Do plného počtu 18 teda chýbajú ešte štyria.

Ústavný súd má v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.