Súdnictvo trápia prieťahy v konaniach aj nedostatok ľudí

Európska komisia pre efektívnu justíciu hodnotilaa stav slovenského súdnictva.

9. júl 2019 o 16:12 SITA

BRATISLAVA. Slovenská justícia má stále značné rezervy, identické problémy však trápia aj iné okolité krajiny.

Zhodli sa na tom v utorok na tlačovom brífingu predstavitelia Ministerstva spravodlivosti SR a Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ, The European Commission for efficiency of Justice).

Efektívnejšie a otvorenejšie súdnictvo

Slovenské súdnictvo trápia napríklad prieťahy v konaniach, nedostatočné materiálne a personálne kapacity.

Podľa expertov je cieľom spolupráce najmä zefektívniť súčasné procesy tak, aby bolo súdnictvo viac otvorené verejnosti či transparentné. Spolupráca rezortu spravodlivosti a CEPEJ bude pokračovať aj v ďalšom období.

Justiční experti najskôr spravili na Ministerstve spravodlivosti SR hĺbkový audit, na základe ktorého neskôr navrhli konkrétne opatrenia.

Inštitút hosťujúceho sudcu

Výsledkom spolupráce je napríklad inštitút hosťujúceho sudcu, ktorý nedávno odobrila Národná rada SR. V prípade potreby tak môžu súdy siahnuť po kolegoch, ktorí nahradia sudcov počas dlhodobej práceneschopnosti či materských dovoleniek.

"Sme veľmi radi, že sme mohli spolupracovať. Slovenská justícia má stále čo dobiehať, ale chceme, aby bolo súdnictvo transparentné a otvorené pre verejnosť. Nie je to proces, ktorý sa dá urobiť zo dňa na deň, ale dôležité je začať. Tiež vítam širokú odbornú diskusiu so sudcovskými organizáciami," povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Nastavenie časových horizontov pre sudcov

Spolupráca s organizáciou CEPEJ odštartovala ešte za pôsobenia Lucie Žitňanskej na čele rezortu.

Súvisiaci článok Súdna rada kritizuje ministerstvo, chce viac peňazí v justícii Čítajte

Odborníci tiež odporučili na základe auditu rezortu spravodlivosti nastaviť časové horizonty pre jednotlivé súdy, v ktorých má konkrétny sudca konať.

Systém funguje elektronicky a sudcu automaticky upozorní na časový horizont jednotlivých krokov v konaní.

Projekt v súčasnosti testuje šesť pilotných súdov po celom Slovensku, pričom časové rámce si nastavujú individuálne.

Podľa štátnej tajomníčky Edity Pfundtner dĺžka súdneho konania závisí aj od závažnosti konkrétneho prípadu.

"Je potrebné, aby si vedeli súdy vyhodnotiť náročnosť jednotlivých prípadov. Preto sa nedá časový horizont nastaviť všeobecne, pretože každý prípad je iný. Postupne by sme boli radi, ak by systém fungoval v každom samosprávnom kraji na minimálne jednom Okresnom súde," povedala Pfundtner.

Výsledkom odporúčaní CEPEJ má byť v budúcnosti aj takzvaná súdna mapa, ktorá prerozdelí prácu súdov.

Súdy by tak mohli mať konkrétne špecifikácie, teda jeden súd by sa zaoberal iba jednou právnou agendou. Podľa Gála je však súdna mapa skôr "hudbou budúcnosti" a kedy by mohla byť pretavená do reality konkretizovať nevedel.

"Ak by sme začínali nové volebné obdobie a mali mandát od voličov na štyri roky by som zrejme vedel odpovedať. V súčasnosti naozaj ťažko povedať. Prvým krokom k súdnej mape je však špecializácia súdov," uzavrel Gál.