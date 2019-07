Advokát Kováč o kauze Mizík: Zažil som aj situáciu, keď prokurátorka netušila, čo žaluje

Záznamy z počítača sú nepriame dôkazy.

9. júl 2019 o 19:26 Roman Cuprik

Úspešne odstíhať človeka za nenávistný status, ako je ten, pod ktorým je podpísaný Kotlebov poslanec Stanislav Mizík, nie je nemožné, tvrdí v rozhovore pre SME advokát Peter Kováč. Vyšetrovateľ však musí zozbierať dôkazy rýchlo a musí ich vedieť vysvetliť tak, aby to pochopil aj laik.

Je na Slovensku problém odsúdiť ľudí za nenávistné statusy na internete?

Závisí to od prípadu. Sú prípady, kde je to jednoduché, a sú prípady, kde je to komplikovanejšie. Nechcem však zachádzať do podrobností, aby som ľuďom nedával návod, ako vyšetrovateľom sťažiť prácu.

Vždy je v týchto prípadoch dôležité dokázať, že tento konkrétny text napísala táto konkrétna osoba.

Nestačia na to dáta z počítača o tom, kde a z akej IP adresy sa človek pripojil na internet?