Spracovanie kalamitného dreva by ohrozilo vzácne druhy

SOS/BirdLife komentuje stanovisko Lesov SR, že za požiar lesa pri Bystrej môže kalamitné drevo.

9. júl 2019 o 20:09 SITA

BRATISLAVA. V lesoch nerastú len stromy, žijú v nich aj mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov. Mnohé prežívajú práve na miestach, kde sa do kalamít nezasiahlo.

Organizácia SOS/BirdLife Slovensko tak reagovala na vyjadrenie Lesov SR, že súčasný požiar lesa v katastri obce Bystrá súvisí s tým, že nedostali povolenie na spracovanie dreva po veternej kalamite v roku 2004.

V lesoch nerastú len stromy

"Nás nezaujímajú len dôvody, pre ktoré v Lesoch SR tak tvrdohlavo apelujú na odstraňovanie kalamít. Nás zaujímajú aj dôsledky, kam by akceptovanie ich apelov doviedlo. V lesoch nerastú len stromy. Žijú tam aj mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov. Mnohé prežívajú práve na miestach, kde sa do kalamít nezasiahlo. Spracovanie kalamít by tieto druhy tvrdo zasiahlo. O tom Lesy SR neradi rozprávajú. Rovnako o tom, že sa dajú menovať z minulosti požiare v lesoch, ktoré vznikli pre manipulovanie s haluzinou po ťažbe. Nie pre bezzásah," uviedla v utorok organizácia SOS/BirdLife Slovensko na svojej facebookovej stránke.

"Mrzí nás, že sa katastrofa využíva na rozdúchavanie sporov o ochrane najvzácnejších území. Za tejto situácie považujeme dnešné stanovisko Lesov SR za nešťastné," uviedlo v utorok Ministerstvo životného prostredia SR na Facebooku.

Chránené horľavé lesy

Podľa rezortu by hľadanie súvislosti medzi lesnými požiarmi a ochranou najvzácnejších lokalít v praxi znamenalo, že „horľavé“ sú len tie chránené.

Stanovisko Ministerstva životného prostredia uvádza, že opak je pravdou a za väčšinou požiarov stojí človek.

„Najviac lesných požiarov v uplynulých rokoch vzniklo pre zakladanie ohňov v prírode a úmyselným zapálením,“ konštatuje podľa ministerstva Prezídium Hasičského a záchranného zboru v publikácii Ochrana lesov pred požiarmi.

"Dúfame, že rýchlo zhasnú aj náznaky, že chrániť prírodu pred ľudskými zásahmi je prejavom pyrománie," uzavrelo Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR vo svojom stanovisku.

Lokalita požiaru postihnutá kalamitou

Les v nedostupnom teréne na kopci Veľký Gápeľ, v katastri obce Bystrá v okrese Brezno horí od popoludňajších hodín pondelka 8. júla. Pri hasení požiaru spolupracovali s hasičmi aj lesníci.

Hasičom zapožičali špeciálne vaky, tzv. jazierka, ktoré slúžia na dopravu vody do ťažko prístupného terénu.

Podľa štátneho podniku Lesy SR je miesto požiaru lokalitou, ktorá bola v roku 2004 postihnutá veternou kalamitou a následne podkôrnikovou kalamitou.

Napriek opakovaným snahám lesníkov úrady nepovolili spracovanie tejto kalamity. Výsledkom podkôrnikovej kalamity bolo viac ako 140-tisíc metrov kubických zoschnutých stromov na rozlohe 240 hektárov.

„Obrovské množstvo suchých stromov predstavuje veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov. Preto apelujeme na odstraňovanie následkov kalamít, aj keď ide o územia národných parkov. Nerobíme tak pre zisk z predaja dreva, ale preto, aby sme uchránili lesy pred požiarmi,“ objasnil generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.

Okolie kopca Veľký Gápeľ je podľa riaditeľa extrémne neprístupný terén, kde sa nachádzajú ochranné lesy, preto tam lesníci v minulosti nevykonávali hospodársku ťažbu.