Prípad Mizíka podľa OĽaNO dokazuje, že je možné šíriť zvrátenú ideológiu

10. júl 2019 o 14:23 TASR

BRATISLAVA. Zbavenie poslanca parlamentu Stanislava Mizíka (ĽSNS) spod obžaloby je podľa opozičného hnutia OĽaNO dôkazom toho, že "fašisti dnes dokážu prejavovať svoju zvrátenú ideológiu tak, aby za ňu neboli potrestaní".

Podľa SaS je možné konštatovať, že Mizík je obeťou antisemitu alebo zbabelec, ktorý hádže vinu na iných, ak ide do tuhého. Hnutie Sme rodina rozhodnutie komentovať nechcelo.

OĽaNO si podľa jeho hovorcu Matúša Bystrianskeho váži a zastáva demokratické hodnoty, a tiež bojuje proti extrémizmu, etnickej či rasovej neznášanlivosti. Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) podľa hnutia dlhodobo organizuje diskusie na tému extrémizmu.

"Považujem za zbabelcov extrémistov, ktorí sa mimo kamier tvária ako najväčší frajeri, no keď príde na lámanie chleba a prešetruje sa ich používanie fašistických symbolov či hanobenie rasy na sociálnych sieťach, vtedy sa skrývajú za náhody či za to, že nevedia používať počítače," vyhlásil Pollák.

"Pán poslanec Mizík sa nepriznal k statusu, za ktorý mal niesť trestnoprávnu zodpovednosť a súdu sa nepodarilo preukázať, že ho naozaj napísal. To je asi lepšie riešenie, ako keby sa k nemu priznal a súdy by uznali, že je súčasťou ústavne chráneného práva na slobodu prejavu. Teraz si môžme akurát myslieť, že pán Mizík je buď obeťou nejakého antisemitu alebo zbabelec, ktorý hádže vinu na iných, ak ide do tuhého," napísala strana SaS v reakcii na rozsudok.

Hnutie Sme rodina si myslí, že extrémizmu v politickom priestore sa najlepšie zamedzí tým, ak politické strany nebudú kradnúť, klamať a podvádzať.

Poslanca za ĽSNS Stanislava Mizíka senát Najvyššieho súdu (NS) SR v utorok (9. 7.) definitívne zbavil spod obžaloby za extrémistické trestné činy.

Tej čelil za hanlivý status na sociálnej sieti, ktorý bol podpísaný jeho menom. NS SR tak potvrdil minuloročný rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku a zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.