Neurológ: Tŕpnutie tela nie je vždy infarkt

Tetánia do invalidného dôchodku pacienta neprivedie

11. aug 2019 o 21:11 Diana Husliková

Primár neurologického oddelenia OTO PETRÍK hovorí, že tetánia je časté ochorenie mladých ľudí. Vysvetľuje jeho príznaky, aj to, ako sa im dá predchádzať.

Čo je tetánia?

Tetánia nemá úplne jasnú diagnózu, pod ktorú sa schovávajú rôzne príznaky. Majú rôznorodé pomenovania, od hyperventilačnej tetánie po neurovegetatívnu dystóniu alebo tetanický syndróm. Všeobecne sa predpokladá, že je to zvýšenie dráždivosti nervového systému, ktoré sa môže prejavovať tŕpnutím končekov prstov, okolia úst, zrýchleným dýchaním, celkovou slabosťou. Počas tetanického záchvatu môže byť aj zrýchlený tep. Pri veľmi významnom tetanickom záchvate môže nastať aj vykrúcanie rúk a prstov až do kŕčovitého zovretia.

Keď ľudia nevedia, že ide o tetániu a dostanú záchvat, často si volajú záchranku s tým, že majú infarkt. Na urgente sa vylúčia životohrozujúce stavy a následne je pacient riešený ambulantne.

Existuje na tetániu test?

Nie stopercentne špecifický. Je to jednak dlhší rozhovor s pacientom, na základe ktorého sa dá stanoviť, kedy vznikajú príznaky. Sú to tiež známky pri neurologickom vyšetrení, napríklad zvýšené reflexy. Tretím nie úplne špecifickým je EMG test na tetániu. Testuje sa aj Chvostekov príznak, kde sa neurologickým kladivkom klepne asi centimeter pred ušnicu. Ak máte tetániu, dôjde k rýchlemu zášklbu ústneho kútika. Môžete si to vyskúšať aj doma klepnutím prsta. Ale nie každý, kto má tetániu, musí mať stopercentne pozitívny Chvostek.