Čaputová vrátila bič na Harabina do parlamentu. SaS chce prelomiť veto

Novinku pretlačil do vládneho zákona opozičný poslanec Alojz Baránik z SaS.

10. júl 2019 o 18:32 Peter Kováč

BRATISLAVA. Zákon, ktorý mal zabrániť návratu Štefana Harabina na post sudcu v prípade jeho neúspešnej kandidatúry do parlamentu, sa stal prvým, ktorý parlamentu vrátila prezidentka Zuzana Čaputová.

Harabin proti nej kandidoval v prezidentských voľbách a od júla je opäť sudcom Najvyššieho súdu. Už teraz pritom naznačuje, že zrejme bude kandidovať aj v budúcoročných voľbách do parlamentu.

Ak by podľa sporného zákona neuspel a chcel si zopakovať návrat do talára, už by to tak ľahko nešlo. Tentoraz by totiž musel skladať sudcovské skúšky a do súdneho systému vstúpiť nanovo.

Aj keď Čaputová s podstatou zákona, ktorý dostal prezývku lex Harabin, súhlasí, poslancom odporučila, aby zákon spresnili. Nie je totiž podľa nej jasné, kedy presne kandidujúci sudca prestane byť sudcom.

"Moja pripomienka smeruje výlučne k odstráneniu tohto nedostatku, aby sa predišlo stavu právnej neistoty a tiež nevznikol dôvod na prípadné sťažnosti na Ústavnom súde," odkázala Čaputová.

Zmena, ktorú do vládneho zákona nečakane pretlačil poslanec SaS Alojz Baránik, hovorí o tom, že sudca sa vzdáva funkcie okamihom podpísania vyhlásenia, v ktorom súhlasí so svojou kandidatúrou za politickú stranu alebo hnutie.