Slovensko bude v roku 2024 predsedať Regionálnemu výboru WHO

Výška výdavkov sa predbežne odhaduje na 1,3 milióna eur.

11. júl 2019 o 8:35 TASR

BRATISLAVA. Slovensko bude predsedať 74. zasadnutiu Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu v roku 2024.

Bude to prvýkrát, čo bude Slovensko predsedať WHO. Vyplýva to z dokumentu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Výška výdavkov sa predbežne odhaduje na 1,3 milióna eur.

Zasadnutie pripravuje a prijíma rezolúcie a rozhodnutia o strategickom smerovaní a cieľoch regionálnej a globálnej zdravotnej politiky.

"Predsedanie a hosťovanie tohto podujatia potvrdí vysoký kredit Slovenskej republiky v medzinárodnom meradle a rovnako aj dynamické nastavenie spolupráce medzi Slovenskou republikou a WHO. Predsedanie Regionálnemu výboru WHO pre Európu a hosťovanie tohto podujatia ponúka tiež Slovenskej republike príležitosť podieľať sa na rozhodovacom procese v oblasti zdravotníctva na globálnej úrovni," píše v predkladacej správe MZ SR.

Regionálny výbor WHO pre Európu je pravidelným jesenným ministerským fórom. Zaoberá sa zdravím v rovine s rozvojovými cieľmi OSN Agendy 2030.

Zúčastňujú sa na ňom ministri a vrcholní zástupcovia 53 členských štátov na najvyššej politickej úrovni, ako aj zástupcovia medzivládnych a mimovládnych organizácií.