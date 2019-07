Ravasz chce dostať do škôlky všetky deti, podľa Polláka je zákon problémový

Čaputová podpísala novelu, ktorá zavádza povinnú predškolskú prípravu.

11. júl 2019

BRATISLAVA. Dôležité je, aby sme dostali každé dieťa do škôlky, pracujeme na ďalších podporných opatreniach, uviedol na tlačovej besede splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona, ktorá zavádza povinnú predškolskú prípravu pre každé päťročné dieťa.

Povinné pre päťročné deti

"Je to celoslovenská téma, niečo, čo potrebujú všetky deti na celom Slovensku, niečo, čo potrebujú rodiny, ktoré žijú v dedinách v okolí veľkých miest. niečo, čo potrebujú marginalizované rómske komunity. Pre nás je dôležité, aby sme vedeli dostať každé dieťa do škôlky. Na Slovensku sme v tom mali dlh," povedal Ravasz, ktorý toto opatrenie navrhoval od svojho nástupu do funkcie splnomocnenca.

Opatrenia týkajúce sa povinných škôlok nadobudnú účinnosť 1. januára 2021, čím vytvorili čas na implementáciu.

Podľa jeho slov je potrebné vytvoriť najviac osemtisíc nových miest v škôlkach. "Je to maximálne číslo, ak nechceme vytlačiť mladšie deti zo škôlky," dodal.



Ravasz podotkol, že postupne chcú zo systému odstrániť nultý ročník. "V školskom roku 2022-2023 zmiznú nulté ročníky zo systému," uviedol.

"Rodičia, ktorí preferujú domácu výchovu, nemáme s tým problém, ale rodič potrebuje maturitu. Postarali sme sa, aby nevypadli súkromné škôlky, alternatívne formy, ktoré vyzerajú inak ako štandardné materské školy," dodal.

Pomocná pracovná sila

Schválenie novely zákona splnomocnenec považuje za "odrazový mostík". Úrad splnomocnenca už pracuje na ďalších podporných opatreniach, ktoré pomôžu, aby sa povinná predškolská príprava úspešne uplatnila aj v praxi.

"Budujeme nové škôlky, rekonštruujeme staré. Pracujeme aj na tom, aby sme v škôlkach mali dostatok učiteľov a asistentov. Zamerali sme sa aj na prácu s rómskymi rodičmi," uviedol s tým, že pracujú na tom, aby rómske mamičky pôsobili v škôlkach ako pomocná pracovná sila.

Dnes bude prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá má za úlohu nastavenie podporných opatrení k zákonu o povinnej predškolskej výchove. Ravasz priblížil, že samosprávy vybudujú nové kapacity prevažne z eurofondov, z ktorých bolo vyčlenených 130 miliónov eur.



Poslanec NR SR za Most-Híd Ladislav Balódi zdôraznil, že zákon je investícia do budúcna. "Týmto zákonom deti zo sociálne slabších rodín dostávajú možnosť na tú istú štartovaciu čiaru ako ostatné deti," uviedol na tlačovej besede.

Pollák: Problém zostane budúcej vláde

Novela zákona o povinnej predškolskej výchove je zlá, problém zanechá budúcej vláde, peniaze z eurofondov už na to nebudú.

Tvrdí to prvý rómsky europoslanec za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Peter Pollák, ktorého stanovisko agentúre SITA poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Podľa Polláka Ravasz nepočúval slová expertov, odborníkov, učiteľov, ľudí z terénu, ktorí jednoznačne hovoria o tom, že to nepomôže.

"Deti zo znevýhodneného prostredia potrebujú ísť do škôlky minimálne od troch rokov, aby prekonali jazykové, kultúrne a sociálne rozdiely. Zároveň nerešpektuje hlas matiek, rodičov, ktorí vedia a chcú vychovávať svoje dieťa doma a do škôlky ho dať nechcú," uviedol bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Pollák.

"Opakovane sme predložili návrh o povinnej škôlke pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pod ktorý by spadalo aj veľa rómskych detí z osád. Keď mala vláda vrátane Mosta možnosť podporiť tento návrh, na ktorom sa pracovalo dlho, odborne s množstvom expertov ako aj s ľuďmi z praxe, otočili sa deťom chrbtom. Ako začali, tak aj končia. Na začiatku sľubovali, na konci tiež len sľubujú," uviedol Pollák.



Namiesto toho, aby podľa Polláka vláda prezentovala, čo za roky vládnutia reálne urobila s historicky najväčším balíkom peňazí 380 miliónov eur, ktorý im Pollák zanechal, len sľubuje, že nová vláda bude riešiť vzdelávanie rómskych detí tak, ako si to oni sami predstavujú.

ZMOS novelu kritizuje

Novela zákona o výchove a vzdelávaní vstúpi do účinnosti 1. januára 2021.

Podľa Lubyovej ide o jeden zo zásadných krokov, ktorý pomôže zlepšiť výsledky našich žiakov v medzinárodných testovaniach a zároveň pomôže dosiahnuť zaškolenosť u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podľa Lubyovej ide o jeden zo zásadných krokov, ktorý pomôže zlepšiť výsledky našich žiakov v medzinárodných testovaniach a zároveň pomôže dosiahnuť zaškolenosť u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiadalo prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu školského zákona.

Ako informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, podľa ZMOS-u je novela v rozpore s ústavou ako aj so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorého mestá a obce zriaďujú a zrušujú materské školy samosprávy v rámci svojej originálnej pôsobnosti.

Opozícia nesúhlasí

Parlament na júnovej schôdzi parlamentu schválil návrh poslancov vládnej koalície, aby bola materská škola povinná pre všetky päťročné deti.

Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov.

Povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok.

Predkladateľmi tohto návrhu boli Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer) a Péter Vörös (Most-Híd).

So zavedením povinnej škôlky nesúhlasí opozícia, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením či Slovenská komora učiteľov.