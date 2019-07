Podzemná jazda ako v Gringottbanke či plavba ako z kníh Marka Twaina

Aj Slovensko môže byť rozprávkové. Týchto päť miest musíte zažiť.

17. júl 2019 o 12:30 Peter Dlhopolec

Tvorcovia bedekra Spectacular Slovakia vybrali novinky ale aj miesta, ktoré fungujú dlhšie, no prekvapia svojou atmosférou.

"Baťák" bez hraníc

Skalický trdelník je jednou z vecí, ktorá Skalicu, pri hraniciach s Moravou, preslávila najviac. Mesto ukrýva mnoho ďalších atrakcii, ktoré stoja za návštevu. Jednou z nich je aj Baťov kanál.

Stať sa kapitánom na niekoľko hodín a prežiť dobrodružstvá podobné tým, ktoré zažil aj Mark Twain na Mississippi, je možné vďaka priemyselníkovi Janovi Antonínovi Baťovi. V tridsiatych rokoch minulého storočia dal postaviť umelý kanál, pretože preprava uhlia do jeho tovární po železnici bola nákladná.

Vypočujte si podcast:

Kanál 60 kilometrov dlhý, prezývaný aj "Baťák", sa začína v Otrokoviciach, ktoré sa nazývali počas druhej svetovej vojny aj Baťovom, a končí sa v prístave v Skalici. Za komunizmu chátral a svoju novú turistickú funkciu nadobudol vďaka iniciatíve miestnych ľudí v deväťdesiatych rokoch.

Fanúšikovia plavieb sa môžu vydať na výlet na vyhliadkovej lodi alebo si motorovú loď prenajať. Bez ohľadu na to, či sa budú plaviť hodinu, alebo dva dni, plavba na Baťovom kanáli s viacerými plavebnými komorami je výnimočným zážitkom.

Baťov kanál v Skalici. (zdroj: Spectacular Slovakia - Jana Liptáková)

"Získajú skúsenosti a naučia sa loď ovládať, nie je to vôbec nebezpečné," hovorí Martina Šebelová, manažérka prístavu v Skalici. Popri kanáli vedie aj pohodlná cyklotrasa.

Kanál vznikol v Československu, a hoci sa obe krajiny v roku 1993 rozdelili, spája ich dodnes.

Symboliku nenápadnej hranice medzi oboma krajinami na asi kilometrovom úseku vodnej cesty symbolicky podčiarkuje aj motto prístavu v Skalici "nepoznáme hranice", dopĺňajú americkí autori bedekra Spectacular Slovakia, manželia Dan Stoll a Pat Alexy.

V kadi v Liptove

Jánska dolina v Liptove ukrýva niekoľko prírodných prameňov, teplých (teplice) aj studených (medokýše). Jedným je aj termálny prameň Kaďa, ktorý sa však na obrovskú drevenú kaďu nepodobá ani zďaleka. Pripomína skôr kráter či travertínové jazierko, do ktorého sa zmestí naraz osem osôb.

Kaďa v Liptovskom Jáne (zdroj: Spectacular Slovakia - Ján Pallo)

Voľne dostupné a prírodou obkolesené miesto na kúpanie v Liptovskom Jáne počas leta vyhľadávajú miestni aj turisti. Aby sa návštevníci vyhli preplnenej kadi, mali by prísť skoro ráno alebo večer.

Pod prístreškom vedľa Kade, si môžu ľudia nabrať do fliaš aj vodu z prameňa Teplica, ktorý niektorých odrádza pre svoj zápach. O Jánskych prameňoch sa hovorí, že dokážu pomôcť pri liečbe reumatických či žalúdočných problémov.

Mnohí sa chodia pred vstupom do Kade ochladiť do potoka len pár metrov od nej. Hneď vedľa prameňa je aj o niečo väčšie jazierko, v ktorom si návštevníci môžu zaplávať. Tí starší si v ňom aspoň močia nohy. V Kadi sa odporúča stráviť približne 20 minút a kúpeľ opakovať pravidelne.

Blúdenie v kukurici

Vo svete kukuričné bludiská nie sú žiadnou novinkou, to slovenské vzniklo po prvý raz iba minulé leto. Deti a dospelí si môžu vyskúšať aj tento rok blúdenie a riešenie hádaniek či hlavolamov v bludisku vo Vlčkovciach pri Trnave.

Kukuričné bludisko vo Vlčkovciach pri Trnave. (zdroj: TASR)

"Toto leto sme pripravili dve bludiská. Jedno má tvar slovenského znaku a druhé je venované mape Slovenska," hovorí Miroslav Sedlák, ktorý stojí za projektom kukuričného bludiska.

Dospelí musia na základe indícií uhádnuť, v ktorom meste sa nachádzajú. Deti sa, naopak, musia na ôsmich stanovištiach pohrať so zvieracími indíciami. Zábava v bludisku môže trvať až dve hodiny.

Človek sa v ňom môže na chvíľu stratiť, čo sa už párkrát podľa Sedláka stalo, no netreba preto volať o pomoc. Stačí vykročiť z okruhovaného bludiska smerom na pole.

Atrakcia, ktorá naberá na popularite, ponúka aj varenú kukuricu a iné doplnkové zážitky. Ak však prší, bludisko je zatvorené, o čom sa dočítajú návštevníci na facebooku.

"Problém vzniká vtedy, ak máme plné bludisko a náhle príde búrka," hovorí Sedlák. "Niektorí hľadajú východ aj pol hodiny."

Skoro ako v Gringottbanke

Jeden z výjavov v knihách o Harrym Potterovi je návšteva v čarodejníckej banke, Gringottbanke. Aby sa dostal Harry do trezoru, musel sa so škriatkom odviezť do hlbokého podzemia v baníckom vozíku.

Podobnú jazdu, no bez mágie, zažívajú aj návštevníci v skanzene Baňa Cigeľ neďaleko Prievidze, ktorý vznikol v roku 2003.

"Počas prehliadky navštívime miesta, kde baníci v minulosti pracovali a ktoré sa zachovali v pôvodnom stave," hovorí Michal Oršula. V bani pracoval viac ako 30 rokov a dnes turistov v nej sprevádza.

Baňa Cígeľ (zdroj: Spectacular Slovakia - Ján Pallo)

Ťažba sa tu začala začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia, no skončila sa len pred pár rokmi.

Každý návštevník dostáva aj výstroj, aby zažil skutočný pocit fárajúceho baníka. A podobne ako v potterovskej Gringottbanke, aj tu si zvedavci môžu vyskúšať niekoľkominútovú jazdu žltým vláčikom do hĺbky 80 metrov pod zemou.

Po vláčiku nasleduje pešia prehliadka do ešte väčšej hĺbky. Keďže kapacita vláčika je obmedzená, návštevníci by si mali miesto vopred rezervovať.

V bunkri s Hitlerom

Tridsiate roky boli v Európe pre narastajúcu silu nacistického Nemecka turbulentné. Československo, jeden z najväčších vývozcov zbraní pred vojnou, sa preto rozhodlo vybudovať na svoju obranu stovky bunkrov ešte pred začiatkom vojny.

Systém pohraničného betónového opevnenia, ktoré tvorili dvojpodlažné bunkre, sa dodnes zachoval v bratislavskej Petržalke.

Systém betónových bunkrov kedysi chránil Petržalku. (zdroj: Spectacular Slovakia - Ján Pallo)

Z pätnástich, ktoré nesú označenie BS a príslušné číslo, je zrekonštruovaných len zopár. Z najväčšieho je dnes múzeum mapujúce históriu bunkrov a určitú etapu dejín Československa. Vznikol vedľa cintorína, a preto sa volá BS-8 Hřbitov. Návštevníkov víta nápisom "Tak prisaháme".

Československé opevnenia si prišiel obzrieť aj samotný Hitler, dokazuje to fotografia umiestnená v ďalšom z bunkrov blízko hraničného priechodu Berg.

"Ríšsky kancelár Hitler vykonal dnes nečakanú návštevu Petržalky, kde si prezrel most Františka Jozefa, ktorý vedie do Bratislavy, a petržalské vojenské opevnenie," písali Bratislavské noviny, ako uvádza združenie Zachráňme petržalské bunkre na svojom webe.

K bunkru BS-8 na Kopčianskej ulici v Petržalke sa zvedavci dostanú autobusom č. 80. Ďalší bunker, vedľa hrádze pri hraničnom priechode Berg, je prístupný iba autom alebo na bicykli.

Novodobá legenda tiež hovorí, že ak príde zaľúbená dvojica sledovať západ Slnka k bunkru, svadba bude do roka a do dňa.

