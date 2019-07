Dobré ráno: Futbaloví chuligáni zdemolovali Bratislavu

Čo sa stalo v meste pri bitke futbalových ultras.

11. júl 2019 o 23:08 Zuzana Kovačič Hanzelová, Roman Cuprik

Desiatky chuligánov vystrašili večernú letnú Bratislavu. Krátko po deviatej večer sa začali mlátiť desiatky fanúšikov z Poľska, Bulharska a Holandska.

Hádzali stoličky, stoly a zdemolovali viacero reštaurácií.

Ako bojovať proti radikálom na futbalových zápasoch? Mala polícia hliadkovať aj v centre mesta a zabrániť obrovskej bitke?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s Romanom Cupríkom.

Krátky prehľad správ

Zuzana Čaputová v Maďarsku kritizovala vládu Viktora Orbána. Vyzdvihovala hodnoty EÚ aj liberálnej demokracie. Maďarské provládne médiá informovali dopredu o návšteve slovenskej prezidentky ako o návšteve agentky Georga Sorosa.

Most Híd si chce do septembra ujasniť, s ktorými stranami chce spolupracovať do budúcich volieb. Strana zatiaľ rokovala s Rómskou iniciatívou Slovenska, Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou, Maďarským fórom a stranou Šanca. O prípadnej spolupráci rokujú aj s SMK, zatiaľ sa však nedohodli.

Odhalili najstarší dôkaz o odchode moderných ľudí homo sapiens z Afriky. Fosílie našli v gréckej jaskyni ešte v 70tych rokoch, boli však rozdrobené a tak nevedeli určiť ich vek. Až vďaka moderným technológiám vedci zistili, že vek jednej z lebiek je až 210-tisíc rokov. Ide tak o najstarší zvyšok moderných ľudí v Eurázii. Doteraz bola známa fosília ktorá je mladšia od tejto dokonca až o 160-tisíc rokov.

Slovák s Indickým pôvodom Nishit Timothy nepôjde do väzenia za vraždu v sebaobrane z októbra 2017. Muža oslobodil aj krajský súd. Strávil rok vo väzení, potýčka sa udiala v centre Bratislavy. Timothyho napadli traja okoloidúci muži a počas útoku na neho kričali rasistické pokriky. Po opakovaných útokoch sa začal brániť nožom, útočník poľahol zraneniam.

Odporúčanie

Tip na zaujímavý podcast dnes bude výnimočne slovenský – mimovládka IPčko, ktorá prevádzkuje Linku dôvery pre deti a mládež, a pracuje najmä s deťmi, ktoré majú samovražedné sklony, robí podcast s názvom HMMM na rôzne témy o psychickom zdraví mladých ľudí. Zaujímavý je diel o samovraždách, ale aj o tlaku v škole, doma či o nástrahách internetu.

