Dobrodružstvo na plti: Vydajte sa na splav Dunajca

Hraničná rieka na severovýchode Slovenska ponúka pokoj a rozprávkové kopce opradené legendami.

13. júl 2019 o 6:18 Peter Dlhopolec

Splav Dunajca(Zdroj: The Slovak Spectator - P.Dlhopolec)

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/649022003&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Väčšinu času trávia na plti, plaviac sa po rieke Mississippi, a pozorujú život na jej brehoch. Novela Dobrodružstvá Huckleberryho Finna, napísaná americkým spisovateľom Markom Twainom, mapuje život otroka Jima a chlapca Hucka.

Huck si život na plti užíval. Podobné dobrodružstvá si turisti môžu užiť aj na Slovensku.

Rieka Dunajec, hraničná rieka s Poľskom, rovnako ponúka splav na tradičných pltiach. V priebehu 90 minút si dobrodruhovia užijú nielen samotnú rieku, ale aj Tri Koruny a príbehy, ktoré sa k nim viažu.

Kým pre niektorých je splav Dunajca na tradičnej plti príjemným dobrodružstvom, pre iných je to relax, počas ktorého si dokážu aj zdriemnuť.

Červený Kláštor ponúka aj dobrodružnejšie splavy pre tých najväčších odvážlivcov, no tradičné plte sú hlavnou témou anglického podcastu Spectacular Slovakia tento týždeň.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.