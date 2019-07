Päť (ne)objavených atrakcií, ktoré musíte zažiť

Tipy na výlety na miesta, o ktorých ste možno nevedeli.

12. júl 2019 o 0:14 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

https://www.podbean.com/media/player/jzzva-b791f9&?from=usersite&skin=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=1&share=1&version=1&btn-skin=107

Tento týždeň sa pozrieme na miesta, ktoré pre mnohých zostávajú neobjavené, ale stojí za to ich vidieť a zaźiť. Začneme plavbou po "Baťáku" v Skalici, ale stratíme sa aj v kukuričnom bludisku v Trnave. Skočíme do liptovskej Kade a do cigeľského podzemia sa odvezieme vláčikom. Objavíme aj miesto, ktoré kedysi navštívil Hitler.

Tvorcovia bedekrov Spectacular Slovakia Michaela Terenzani a Ján Pallo odporúčajú výlety na miesta, ktoré by ste si toto leto nemali nechať ujsť.

