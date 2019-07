Na Slovensko dorazia búrky, pršať má najmä na západe

Búrky môžu byť sprevádzané malými krúpami.

12. júl 2019 o 9:24 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku počas dnešného dňa na viaceré miestá dorazia prehánky alebo búrky.

Vyskytnúť by sa mali najmä na západe. Informuje o tom stránka iMeteo.sk. Zamračené a na mnohých miestach daždivé počasie ohlasuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 19 až 24 stupňov Celzia, na juhu stredného a na väčšine východného Slovenska do 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 m dosiahne okolo 12 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe západný vietor do 20 km/h.

V dopoludňajších hodinách možno prehánky alebo búrky očakávať na juhozápade. Búrky by sa neskôr mali rozšíriť aj na Považie a na zvyšok západného Slovenska.

Tvoriť sa budú aj v hornatých oblastiach stredného Slovenska, kde by mali byť stacionárne. "Búrky by nemali byť intenzívne a prinesú najmä zrážky. Keďže sa však hranica nulovej izotermy v chladnom vzduchu nachádza nízko, búrky môžu byť sprevádzané malými krúpami," uvádza iMeteo.sk.



Na východnom Slovensku sa dnes zrážky neočakávajú, dočkajú sa ich počas soboty, keď by sa mali búrky tvoriť na celom území.