Dávam im päť hviezdičiek. Cudzinci chvália nový systém na polícii

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

12. júl 2019 o 11:13 The Slovak Spectator

1. Známy youtuber precestoval 166 krajín. Čo ho zaujalo na Myjave? Popular Youtuber visited Slovak folklore festival. What is his opinion about it?

2. Nie veľké riešenia a politika, ale ľudia, ktorí pomáhajú, sú nádejou pre Európu: Love Thy Neighbour: How the Church of Sweden advocates for people on the move

3. V Bratislave sa bude v najbližších dňoch hrať Shakespeare, konať koncerty či folklórny festival aj pochodovať za práva LGBTI: Top 10 events in Bratislava

4. Finále seriálu Černobyl si zaslúži potlesk: Chernobyl finale deserves a standing ovation

5. Milovníci kníh majú novú svätyňu. Národná galéria pod svoje krídla vzala knižnicu Kornela Földváriho: Bookworms get a sanctuary in the Slovak National Gallery

6. Majestátne hory, úžasné výhľady a plno legiend. Navštívili ste už Roháče? Monumental and gorgeous: Roháče, the second largest mountain in Slovakia

7. Prejdite sa po najdlhšom visutom lanovom moste na Slovensku: The longest cable bridge in Slovakia opened in Skalka

8. V ktorom stredoeurópskom meste ľudia zarobia najviac? In which capital do people earn the most?

9. Ulice Bratislavy sa stali ringom pre chuligánov. Pozrite si fotky z bitky, po ktorej polícia zatkla desiatky ľudí: Hooligans had a fight in downtown Bratislava

10. Dávam im päť hviezdičiek. Cudzinci chvália nový systém na polícii: Online booking system solved past nightmares at Foreigner’s Police

