Remišová podá pre nahradenie rodných čísel podnet na Úrad pre verejné obstarávanie

Rezort vnútra zdôrazňuje, že rodné číslo požiadavkám informačných systémov už nepostačuje.

12. júl 2019 o 20:52 SITA

BRATISLAVA. Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová podá pre projekt nahradenia rodných čísel podnet aj na Úrad pre verejné obstarávanie.

Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe opozičnej poslankyne, úrad by mal preveriť proces a efektivitu celého verejného obstarávania systému, ktorý má zabezpečiť tvorbu náhradných identifikátorov fyzickej osoby.

Opodstatnenosť projektu

Remišová už v pondelok avizovala, že sa vo veci obráti na Najvyšší kontrolný úrad. Ten v reakcii informoval, že kontrolu projektu zatiaľ nechystá. NKÚ však skonštatoval, že "mnohé pripravené a realizované projekty v oblasti informatizácie slovenskej spoločnosti sú nefunkčné, ich reálne prínosy sú veľmi otázne a zodpovedné inštitúcie nie sú schopné preukázať ich ekonomický prínos pre spoločnosť 21. storočia".

NKÚ si tiež myslí, že štát by mal v súvislosti s projektom identifikátorov preukázať opodstatnenosť celého projektu.



Remišová v tomto prípade poukazuje na Estónsko, ktoré je podľa nej v oblasti informatizácie spoločnosti považované za jednoznačného lídra v Európskej únii.

"V Estónsku sa v informačných systémoch používajú bez problémov rodné čísla, podobne ako napríklad v Belgicku, Švédsku alebo Poľsku," uviedla.

Zároveň doplnila, že ministerstvo vnútra za jeden z dôvodov rušenia rodných čísiel udáva chybovosť pri jeho prideľovaní a následné neželané duplicity.

"Prideľovanie rodných čísiel má však na starosti práve ministerstvo vnútra a používa na to svoje draho obstarané informačné systémy. Ak by teda nebolo schopné zvládnuť jednoduchý systém prideľovania rodných čísiel, nebolo by schopné zvládnuť ani výrazne komplikovanejší systém identifikátorov, ktorý samo navrhuje," dodala Remišová.

Zneužiteľnosť rodných čísel

Ministerstvo vnútra v súvislosti s projektom hovorí o zneužiteľnosti rodných čísel.

Zavedenie sústavy identifikátorov namiesto rodných čísel podľa ministerstva odporúča Slovensku z dôvodu bezpečnosti občanov aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

"O identifikátore hovorí aj Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, riadne prijatá vládou v roku 2008. Spomína sa v nej dokonca vládne uznesenie z roku 2005 o zavádzaní e-služieb vo verejnej správe. Už od tohto dátumu Ministerstvo vnútra SR rieši problematiku nasadzovania identifikátorov. MV SR v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov už vtedy nadviazalo priamy kontakt s partnerskými orgánmi v Českej republike a súčasne získalo informácie o postupe zavádzania identifikátora v Rakúsku," uvádza rezort.



Výdavky súvisiace s integráciou informačných systémov iných rezortov do prostredia MV SR odhaduje rezort v rokoch 2020 až 2022 na 4,8 milióna eur.

"Pri stanovovaní výdavkov MV SR vychádzalo z vlastných skúseností," uvádza ministerstvo s tým, že suma 250 miliónov eur, ktorá sa objavila v niektorých médiách, je zavádzajúca.

Rezort vnútra zdôrazňuje, že rodné číslo požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačuje.

"Jedným z dôvodov je chybovosť pri jeho prideľovaní a následné neželané duplicity, ktoré spôsobujú v reálnom živote problém najmä občanovi. Ďalším je napríklad možnosť zneužitia osobných údajov, ktoré rodné číslo obsahuje. Je možné z neho zistiť vek a pohlavie nositeľa, čo pri hromadnom spracovaní môže poskytnúť pre určité subjekty zaujímavé informácie s komerčným využitím," konštatuje rezort.